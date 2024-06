Trekking e Yoga: tutta l’energia di Punta Manara

Metti un suggestivo trekking vista mare a Punta Manara e momenti di meditazione in spiaggia a Sestri Levante, avvolti da un alone di irresistibile mistero grazie alla magia unica del tramonto. L’escursione di Sabato 8 Giugno è l’ideale per avvicinare allo yoga le persone che amano la natura; respirazione, postura, equilibrio e meditazione sono perfette anche per migliorare l’esperienza delle nostre camminate. Il trekking, lo yoga e la luce giusta possono fare magie in una sera di quasi estate!

• Escursione fruibile anche in treno

• Accompagnamento con Guida Escursionistica abilitata e certificata e lezione yoga con insegnante certificato

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Metti una sera in riviera, un suggestivo trekking vista mare, momenti di meditazione in spiaggia, la magia unica del tramonto, avvolti da un alone di irresistibile mistero. Sabato 8 Giugno scopriremo un nuovo modo di stare insieme e camminare in natura: l’escursione di Punta Manara, semplice e coinvolgente, terminerà alle 19:30 sull’arenile a Sestri Levante con una pratica yoga adatta a tutti. Insieme all’insegnante Federica Vaccaro verrete a conoscenza della disciplina della respirazione (pranayama) e assumerete le varie posizioni (asana) yoga.

Questa parola significa «tenere assieme», «legare», un insegnamento che è anche la tessera di riconoscimento di Escursionismo Liguria; infatti nell’atto primordiale di camminare si rafforzano i legami tra le persone, cresce la voglia di fare gruppo. Nel moto del Trekking e nella distensione dello Yoga ritroviamo quell’insieme che diventa simbolo di incontri, amicizie e sorrisi. Sabato 8 Giugno sarà una giornata dove colori, paesaggio e pratica yoga si mescolano tra loro come in un incantevole cocktail di conoscenza, divertimento e meditazione.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico semplice e pratica yoga in spiaggia

• Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende un'ora di lezione yoga con insegnante, l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il tapettino.

• Appuntamento ore 17:00 a Sestri Levante, alla rotonda tra l’Aurelia, Via Nazionale, Corso Colombo e Viale XX Settembre; esattamente all’inizio di Viale XX Settembre, lato Giardini Pubblici Mariele Ventre.

• Fine evento ore 21:00 circa.

• Difficoltà: Media - Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

• Durata della seduta yoga: un’ora circa

• Equipaggiamento necessario: scarponcini e abbigliamento comodo e sportivo. Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica yoga: non dovete caricare ulteriormente lo zaino, sarà sufficiente un tappetino per scoprire l’importanza di ascoltare il proprio corpo, rallentare il respiro, rilassarsi e tonificarsi.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione dell’istruttrice di Yoga Federica Vaccaro e di Emilio Zolezzi, Guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.