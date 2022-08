Trekking serale per ammirare lo spettacolo pirotecnico sopra Torriglia

Sabato 27 agosto arriva il trekking 'pirotecnico' sopra torriglia, con "Lo spigo & il novilunio"

Un grande spettacolo che moltiplicherà il fascino dell’escursione serale al Monte Spigo. Nella notte più buia di agosto, si potrà ammirare il tramonto da un poggio panoramico e raggiunto il Monte Spigo assistere dall’alto alle sparate dei fuochi di artificio, sopra il cielo stellato di Torriglia.

Possibilità di condivisione del viaggio.

Percorso escursionistico serale ad anello.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Programma:

• ore 17:30 appuntamento a Torriglia.

• ore 20:10 il saluto del sole e cena al sacco da un poggio panoramico.

• ore 22:00 spettacolo pirotecnico, circondati da una scenografia naturale che lascia senza fiato.

• ore 23:00 Pianoro della Panteca e i richiami del bosco.

• ore 00:00 Torriglia: fine escursione notturna

Presentazione

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Un trekking innovativo nella notte più buia di agosto, perché i fuochi d’artificio sono gli eventi per eccellenza dell’estate. Sabato 27 Agosto il tramonto da un poggio panoramico e raggiunto il Monte Spigo, sopra il cielo stellato di Torriglia, le sensazionali sparate dei fuochi di artificio. Sarà una esperienza più intima, la platea antistante il palcoscenico di luci e spari, sarà composta dai prati accarezzati dalla brezza serale.

In una notte stellata, avvolti da un alone di irresistibile mistero, coricati sull’erba si assisterà allo show pirotecnico delle ore 22:00. Attenzione però: lo spettacolo inizierà già prima, alle 20:15, quando usciti dal bosco e raggiunto un poggio panoramico, i raggi del sole pulseranno la loro scia luminosa da ponente, prima di scomparire all’orizzonte. Ma in una notte di novilunio le sorprese non mancheranno: si camminerà lungo sentieri e mulattiere che oggi consentono di andare incontro a panorami infiniti, di indagare i misteri del bosco, di respirare l’odore dell’erba nelle piccole radure, di scoprire le tracce dell’antica civiltà contadina. In un contesto naturale di cui il lupo fa parte, non si esclude la probabilità di avvistamento di caprioli e daini, anzi, riponete nello zaino i binocoli, potrebbero servire! Nella seconda parte dell’itinerario ad anello, la luce delle torce fenderà l’oscurità della notte fino alla croce di vetta del Monte Spigo (1125 m), da dove ammirare i fuochi di artificio e la volta celeste.

Sulla via del ritorno, tappa al pianoro della Panteca, sospesi in modo irreale, un casolare e l’isolata cappella rupestre. L’atmosfera ovattata di un bel castagneto, riporterà gli escursionisti verso Torriglia, sede dell’abbazia di Patrania nel Medioevo e importante cardine strategico per la famiglia dei Fieschi e dei Doria. Un trekking notturno all’insegna di una natura incontaminata, splendidi paesaggi, una sospirata tranquillità e impreziosito dallo spettacolo pirotecnico del Comune di Torriglia.

Dettagli

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (gae), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della Agael - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 17:30 a Torriglia, presso il piazzale antistante la chiesa di Sant’Onorato.

Rientro alle auto fine gita previsto per mezzanotte.

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 500 metri circa

Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso si suggerisce un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.