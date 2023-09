Trekking pirotecnico: la Sagra dei Fuochi di Recco

La festa in onore di N.S. del Suffragio di Recco diventa uno stuzzicante pretesto per un inedito viaggio a piedi nel paesaggio del Golfo Paradiso. Un itinerario serale con poco dislivello e assolutamente fuori dagli schemi, che consentirà di assistere al sensazionale spettacolo pirotecnico. Le stazioni ferroviarie di Sori e Recco sono gli estremi di una escursione facile e straordinariamente scenografica che tocca Sant’Apollinare, Polanesi e Megli.

• Escursione fruibile con il treno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

PRESENTAZIONE

Ritorna puntuale come ogni anno la festa in onore di N.S. del Suffragio, Patrona e Protettrice di Recco, tra gli appuntamenti più amati e attesi del Levante ligure. Ma prima di ammirare le sensazionali sparate dei fuochi di artificio, la nostra proposta consente di camminare in serenità nelle ore antecedenti e successive al tramonto che osserveremo dalla Chiesa di Sant’Apollinare. Udito, tatto e olfatto entreranno in gioco con l’arrivo della notte. Avvolti da un alone di irresistibile mistero, una volta mostrata l’accesa rivalità storica tra Andrea Doria e Dragut, saluteremo la torre saracena di Sant’Apollinare per raggiungere Polanesi, belvedere del Golfo Paradiso immerso in un mare argenteo di vetusti ulivi.

È il momento più bello della sera: immersi nei profumi, nei suoni e nelle suggestioni della natura raggiungeremo Nostra Signora delle Grazie di Megli, il punto panoramico migliore per assistere alla prima parte dello spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della notte. Dal sagrato della chiesa scenderemo verso la stazione di Recco per assistere alla sparata di "mascoli" del quartiere San Martino.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Tipologia itinerario: ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti le località di partenza e arrivo sono fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato.

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

Appuntamento ore 18:30 alla stazione FS di Sori.

Fine escursione ore 00:15 alla stazione FS di Recco.

Cena al sacco

Difficoltà: Bassa (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno, corriera e battello.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

Escursione fruibile con il treno: partenza da Genova per Sori ore 17:50, da La Spezia ore 16:15, da Savona ore 16:38. Rientro da Recco, treno ore 00:30 e arrivo a Genova ore 01:07, a Savona ore 02:24 , a La Spezia ore 02:32