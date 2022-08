Trekking pirotecnico: i fuochi di Recco dal promontorio di Portofino

Una escursione assolutamente fuori dagli schemi: da un punto panoramico del Promontorio di Portofino si può assistere alle sensazionali sparate dei fuochi di artificio. Una bella escursione al fresco, con poco dislivello, che porterà a scoprire il promontorio che si affaccia sul Golfo Paradiso e ad ammirare anche le stelle…

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso serale ad anello con tramonto e trekking notturno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Ritorna puntuale come ogni anno la festa in onore di N.S. del Suffragio, Patrona e Protettrice di Recco. Un punto panoramico del Promontorio di Portofino è la soluzione giusta per chi ama la natura e la tranquillità, per ammirare le sensazionali sparate dei fuochi di artificio. Un piccolo sacrificio per restare alla larga dalla folla e dalla confusione, magari accarezzati dalla brezza serale.

Sarà una esperienza più intima, in alto, davanti ad un palcoscenico di mare, luci e spari. Ma prima dello spettacolo pirotecnico, è necessario camminare e scoprire il versante del Promontorio che si affaccia sul Golfo Paradiso nelle ore antecedenti e successive al tramonto del sole. Udito, tatto e olfatto entreranno in gioco quando arriva la notte, il momento più bello per immergersi nei profumi, nei suoni e nelle suggestioni della Natura… camminando. E dopo il crepuscolo lo spettacolo delle stelle e i richiami del bosco saranno uno stimolo in più per risvegliare lo spirito di scoperta e assaporare l’avventura.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Giovedì 8 Settembre

Tipologia itinerario: escursione serale e trekking notturno ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro.

Appuntamento ore 18:45, a Portofino Vetta, presso il piazzale del Parco che si trova poco prima dell’Hotel Kulm.

Fine escursione ore 00:00 / 00:30 circa

Cena al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica). E (escursionistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini.

Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi eventualmente spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco. Ricordatevi l’acqua perché incontrerete solo una fonte a inizio percorso (presso Pietre Strette)