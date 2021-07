Trekking notturno nel parco di Portofino

Sabato 31 luglio è possibile conoscere nelle ore antecedenti e successive al tramonto, tre punti panoramici tra i più belli del mondo: il terrazzino Frank Sinatra del Semaforo Vecchio, il belvedere del Semaforo Nuovo e il balconcino della Rocca del Falco. L’escursione è inedita, un anello differente ed entusiasmante rispetto all’evento “Portofino Night”.

Qui di seguito le specifiche dell’escursione guidata

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Visti dall'alto, ci sono luoghi che si svelano in tutta la loro toccante bellezza e unicità, non a caso i più suggestivi belvedere del Promontorio di Portofino rappresentano il fil reuge dell’escursione serale di Sabato 31 Luglio.

In ordine rigorosamente cronologico, il primo punto panoramico si trova sulla sommità del monte di Portofino: con un unico sguardo rivolto a nord – esattamente così – si può abbracciare il Golfo del Tigullio e il Golfo Paradiso. Sempre dal terrazzino Frank Sinatra si possono osservare i rilievi della Val Fontanabuona e di Lumarzo, paese che diede i natali a Natalina Garaventa, madre della star americana. “The Voice” fu un habitué della dolce vita anni Sessanta di Portofino.

Prossimi al crepuscolo, dal Semaforo Vecchio al Semaforo Nuovo vi aspetta il Paradiso! Non il luogo di perfetta letizia dove secondo la Bibbia vissero Adamo ed Eva, nemmeno la terza delle tre cantiche che descrisse Dande Alighieri nella Divina Commedia: il vostro Eden sarà il versante ovest del Promontorio di Portofino, affacciato sul Golfo Paradiso e la Superba! Sarete lì per contemplare al tramonto uno dei panorami più incantevoli del mondo.

Dopo cena il trekking notturno rappresenterà un approccio diverso e originale all’ambiente del Parco di Portofino. Ad aspettare nel buio della notte sarà l’esile balcone panoramico della Rocca del Falco. Un punto di vista inusuale sulla riviera, una prospettiva aerea incredibile, l’impressione sarà quella di essere sollevati da terra. Lungo il Sentiero Paradiso che vi riporterà alle auto, entreranno in gioco sensi diversi rispetto alla vista! Superato il primo impatto timoroso, intuirete che camminare di notte è un’esperienza davvero interessante.

Testo di Enrico Bottino

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione delle guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE), figure professionale che hanno il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale e notturno ad anello

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Venerdì 30 Luglio oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 17:30, a Portofino Vetta, presso il piazzale del Parco che si trova poco prima dell’Hotel.

Alleghiamo l’immagine del parcheggio.

Rientro alle auto fine gita previsto per le 23:30 circa.

Cena al sacco

Difficoltà: E (escursionistica)

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso è bene avere un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

