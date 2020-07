La Luna e lo Spigo, trekking notturno con partenza da Torriglia

Per gli amanti della camminata, agosto inizia con un trekking notturno organizzato da Escursionismo Liguria.

Dopo il ritrovo alle 17.30 a Torriglia le guide accompagneranno i partecipanti lungo una storica mulattiera, tra boschi e panorami mozzafiato: dalla silhouette del Monviso e delle Alpi Occidentali ai tetti di Tecosa e dei borghi della Val Pentemina.

Ad aspettare i trekker al tramonto sarà la croce di vetta del Monte Spigo a 1125 m, da dove ammirare dopo cena la volta celeste e la luna.

In un contesto naturale di cui il lupo fa parte, non si esclude la probabilità di avvistamento di caprioli e daini, anzi, riponete nello zaino i binocoli, potrebbero servire. Nella seconda parte dell’itinerario ad anello, la luce delle torce si farà strada fino al pianoro della Panteca: lì ci sono un casolare e l’isolata cappella rupestre.

L’atmosfera ovattata di un bel castagneto, accompagnerà la passeggiata verso il castello di Torriglia e il borgo omonimo, sede dell’abbazia di Patrania nel Medioevo e importante cardine strategico per la famiglia dei Fieschi e dei Doria.

Info escursione e iscrizione

Tipologia itinerario: percorso escursionistico notturno ad anello; difficoltà: E (escursionistica) con un dislivello di 500 metri circa; durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

L'iscrizione è obbligatoria, entro le ore 10 di venerdì 31 Luglio oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

L'appuntamento è alle 17:30 a Torriglia, sul piazzale antistante la chiesa di Sant’Onorato; il rientro alle auto fine gita è previsto per le 23:30 circa.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (si ricorda spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso si suggerisce un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.