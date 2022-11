Una giornata diversa: a lezione dal fattore e trekking al Monte Reale

Alzino la mano in quanti sanno descrivere la giornata di un fattore. Bene, sabato 5 novembre è il momento giusto per trascorrere alcune ore in natura e scoprire l’amore per la terra! Dove? In Valle Scrivia, presso una azienda agricola di Minceto, dove è protagonista la sana vita di campagna. Dopo aver scoperto i segreti che si celano dietro il lavoro di un fattore, la grande valenza paesaggistica e ambientale del Monte Reale (902 m) ne fanno il luogo ideale per camminare. Questo è il trekking più panoramico della Valle Scrivia, dal Santuario dedicato a N.S. di Loreto si gode di uno splendido panorama dai monti al mare. La Fattoria didattica e l’estrema propaggine occidentale del Parco Naturale Regionale dell'Antola, si raggiungono facilmente dalla stazione ferroviaria di Ronco Scrivia, attraverso la frazione Cascine e il piccolo centro rurale di Minceto.

• Escursione fruibile in treno

• Visita della Fattoria didattica

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Ecco una breve lista delle cose da aggiungere nello zaino: l’astuccio con la matita per scrivere, il quaderno dove appuntare le spiegazioni del fattore, il diario dove affidare pensieri e ricordi. Sabato 5 novembre ne faremo buon uso, quando ascoltando le parole del signor Gianfranco Antoniali e osservando le vigne “eroiche” del Nebbiolo e del Timorasso, coglieremo il cambiamento nel tempo della sua Fattoria didattica di Minceto. Il signor Gianfranco Antoniali intento a curare la vigna è più di un’immagine raccolta dal passato, è una scommessa per il futuro. È lui l’artefice dei pendii “addomesticati”, per ottenere fazzoletti di terra dove coltivare lo zafferano, prendersi cura del frutteto e piantare le viti dove celebrare il rito della vendemmia. Arriverà anche il momento dell’assaggio del bianco Timorasso, accompagnato da un delizioso formaggio e patatine; solo così ci accorgeremo dell’eccezionalità del vino per aroma, sapore e fatica.

“Il nostro borgo è apprezzato per l’uva bianca che incanta chiunque salga a gustarla almeno una volta. Prima di un abbondono generale delle campagne, resta una vigna che ha resistito alle malattie di inizio Novecento. Pianta forte e di qualità. Il nostro versante è rivolto al sole da mattina a sera”. Laboriosità agreste, tradizione, sapere millenario, questi i segreti dopo decenni di abbandono. Ricordatevi però che la Fattoria didattica Antoniali è solo una tappa della nostra giornata: ad aspettarci per pranzo ci sarà il Monte Reale.

ITINERARIO

L’anello di Monte Reale si sviluppa all’ombra dei castagneti dove il frutto rappresentava una voce importante dell’economia contadina. Dalla stazione di Ronco Scrivia (330 m), la direzione è quella per Malvasi e Minceto (638 m) e N.S. della Neve. Dopo la visita dell’azienda agricola di Gianfranco Antoniali, guadagneremo quota verso il Monte Reale (902 m), stupendo balcone panoramico sulla valle Scrivia. Dal Santuario di N.S. di Loreto si perde quota verso località Le Cascine, attraverso boschi di castagno, simbolo di una vita di stenti e povertà, testimone di riti e abitudini che cadenzavano la quotidianità della gente delle nostre montagne.

Testo di Enrico Bottino ¬– Diritti riservati

VISITA DELLA FATTORIA DIDATTICA

L’Azienda agricola Antoniali rappresenta una destinazione in cui l’ospitalità fa parte della cultura e delle tradizioni e non delle competenze professionali. Qui, il signor Gianfranco Antoniali ha riportato alla luce sapori dimenticati e luoghi che rasserenano l’ospite e lo riavvicinano alla natura. Ecco alcuni degli elementi che motivano per soli 5 euro la visita della Fattoria didattica, una storia raccontata che viaggia in bianco e nero da inizio Novecento, un assaggio di vino Timorasso, abbinato ad un formaggio tipo montasio e patatine. Il tutto a chilometri zero. Un vero testimonial del turismo rurale.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: sabato 5 novembre

Tipologia itinerario: escursione ad anello

Quota di partecipazione escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Quota visita Fattoria didattica Antoniali: soli 5 euro, comprensivi dell’assaggio di vino Timorasso, abbinato ad un formaggio tipo montasio e patatine. Il tutto a metri zero.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342 9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 9 alla stazione FS di Ronco Scrivia

Rientro a Ronco Scrivia previsto per le 16 – 16:30 circa