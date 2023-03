Trekking Gourmet: Sori, Sant’Apollinare e Evoè Festival di Recco

Evoè Festival, la manifestazione di Recco in omaggio al patrimonio gastronomico ligure, diventa uno stuzzicante pretesto per uno splendido viaggio a piedi nel paesaggio rivierasco del Golfo Paradiso, segnato dalla natura e dall’uomo. L’escursione non è difficile: ci vuole pazienza, fiuto, curiosità e, alla fine, gusto. Dipende da quale sentiero inforcare, a quale bivio deviare a destra o sinistra, da quale profumo lasciarsi sedurre. L’itinerario costiero da Sori a Sant’Apollinare e Recco è straordinariamente scenografico e gli aromi mediterranei che inebriano l’aria ci faranno rifiorire.

• Escursione fruibile con il treno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

L’ITINERARIO

Uno dei più antichi insediamenti costieri del Golfo Paradiso è il variopinto borgo di Sori. In una atmosfera tipicamente mediterranea, dalla Stazione ferroviaria guadagneremo quota verso Sant’Apollinare e il verde argenteo degli ulivi che riempie il paesaggio più vicino al mare. La chiesa di Sant’Apollinare ha mantenuto la sua semplice ed austera struttura di pieve romanica: oggi monumento nazionale, regala un panorama di rara bellezza che nei giorni più tersi fa intravedere addirittura la Corsica.

Per l’insicurezza provocata dai ripetuti attacchi da parte dei pirati saraceni, gli abitanti di Sori si rivolsero con sempre maggiore frequenza verso la collina, sviluppando la coltivazione di ulivi e castagni, edificando case da fieno, rustici, mulini, frantoi e la torre saracena di Sant’Apollinare. Mirto, roverelle, lecci e castagni caratterizzano l’ambiente, quando ormai prossimi al mare, giungeremo alla parrocchiale di Megli. È dall’inizio che antiche stradine, crêuze, sentieri in natura sembrano voler convogliare verso Recco e i sapori indimenticabili del pomeriggio. Infatti, il programma dell’Evoè Festival di Recco prevede Cooking show con dimostrazioni di cucina e preparazione della celeberrima focaccia al formaggio; chef dei ristoranti del territorio che cucinano dal vivo raccontando le loro storie, curiosità ed aneddoti, trucchi e ricette; interviste e conversazioni fra appassionati; degustazioni e presentazioni di prodotti DOP e IGP e certificati Genova Gourmet. Da Recco ripartiremo con il piede giusto verso casa, con lo zaino colmo di prelibatezze.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

L’EVENTO GASTRONOMICO

ll Festival sarà un viaggio nel mondo della cucina del nostro territorio e dei suoi prodotti di terra e di mare, tramite momenti di approfondimento sull’enogastronomia e “show-cooking” dei ristoratori “Genova Liguria Gourmet”. Gli eventi saranno organizzati all’interno della tensostruttura in Piazza Nicoloso antistante il Palazzo Comunale attrezzata per l’occasione e vedrà la presenza di oltre sedici chef (“Genova Liguria Gourmet” e Focaccia di Recco col formaggio IGP).

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Domenica 26 Marzo

Tipologia itinerario: escursione fruibile in treno

Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 10:40 alla stazione FS di Sori. Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti le località di partenza e arrivo sono fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato: l’appuntamento del ritrovo è alle ore 10:00 alla stazione FS di Sori, quella di Recco servirà per il rientro a casa a fine escursione (in alternativa si può prendere anche la corriera di linea).

Pranzo al sacco

Difficoltà: Bassa (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno, corriera e battello.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

Escursione fruibile in treno. Da Genova Brignole Treno Regionale, ore 10:05 e arrivo a Sori ore 10:33 (2,90 euro). Da Savona Treno Regionale ore 08:40 (7 euro). Da La Spezia Treno Regionale ore 08:15 (8,40 euro).