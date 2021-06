Escursione gratis con gli asini nel Parco dell'Antola

Nell'ambito del progetto "Verso spazi metropolitani sostenibili" per la costruzione della strategia di sviluppo sostenibile di Città Metropolitana di Genova e in occasione dell'iniziativa "In cammino nei Parchi" promossa da Federparchi, domenica 13 giugno si terrà una piacevole passeggiata verso il Monte Banca per riscoprire il tempo lento dei viaggi di una volta e le valenze naturalistiche dell'area in compagnia degli asini dell'Associazione Cascinette Little Ranch.

I partecipanti potranno aiutare nella preparazione dei basti degli asini e conoscere le peculiarità di questi animali da soma oltreché approfondire alcuni temi di sostenibilità ambientale.

L'escursione dura tutta la giornata, pranzo al sacco

Il ritrovo è ad Avosso alle 10.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro venerdì 11 giugno compilando il form al seguente link https://forms.gle/bfrr5H4EcAquG3i8A