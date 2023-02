Traversata spettacolare da Camogli e Portofino - Escursione guidata

Il Promontorio di Portofino, un magnifico mondo compreso tra due golfi. Freschezza, dinamicità e passione sono i requisiti per intraprendere questa impegnativa traversata che prevede diversi punti panoramici per osservare in religioso silenzio il mare. I passaggi chiave dove far parlare le vostre emozioni sono tanti, la storia d’amore con il Promontorio è travolgente dall’inizio, grazie alle alte case color pastello di Camogli. Esautorando a fatica il profumo di focaccia, raggiungeremo il più classico dei balconi panoramici sul Golfo Paradiso: San Rocco di Camogli.

Siamo solo all’inizio, quanto bellezza ancora ci attende… Località Paradiso, il nome sarà pure una coincidenza, ma giunti alla Rocca del Falco le prospettive sono davvero alte. È convinzione di tanti che questo sia il punto panoramico più suggestivo del Parco di Portofino. Qui, un cannocchiale e un telemetro consentivano ai turisti facoltosi, ospiti dell’Hotel Portofino Kulm, di ammirare l’incredibile panorama sulla costa occidentale, dal Golfo Paradiso a Capo Mele, fino alle più alte cime delle Alpi Liguri.

Seppure avvolto dalla vegetazione non passerà inosservato lo “chalet svizzero”, dove facevano tappa i clienti del Hotel Portofino Kulm durante le loro piacevoli passeggiate nel parco. Accompagnati da quello che sembra un irrefrenabile impulso a muoversi, dopo località Toca raggiungeremo una delle classiche immagini da cartolina del Parco di Portofino: la superprotetta Cala dell’Oro, antico rifugio per i pirati che imperversavano sulla riviera ligure. Una volta superata Costa del Termine e il Vallone dei Fontanini, si può approfittare dell’area attrezzata di Pietre Strette per una meritata sosta. Il concetto del bello torna prepotentemente nei nostri occhi: il crinale di Ghidelli scende verso il mare tra bellissimi pini marittimi, delimitando a ponente la baia di San Fruttuoso di Capodimonte.

Un percorso panoramico che scende fino a Base Zero, sede di postazioni militari: ad ovest il Golfo Paradiso e ad est il Golfo del Tigullio. Le nozioni di bello e di bellezza non terminano qui: incantevoli scorci sulla scogliera di conglomerato ci accompagneranno fino al borgo di Portofino, dove la corriera ci porterà in stazione a Santa Margherita Ligure.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 11 Febbraio

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 10 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 9:30 a Camogli, presso la stazione FS

• Arrivo fine escursione ore 17:00 circa a Santa Margherita Ligure

• Difficoltà: E (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E – Escursionisti).

• Dislivello: + - 600 metri circa

• Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.