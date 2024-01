La Grande Traversata del Paradiso: Nervi, Monte Fasce, Sella Monte Corona, Santa Croce, Sori

Nervi segna l’esordio della Grande Traversata del Paradiso. A Sant’Ilario, dalla Chiesa di San Rocco si apre come un profondo respiro la vista sulla costa e il Golfo di Genova. Dal Monte Giugo (487 m), notevole punto panoramico sul litorale inondato di luce, teniamo l’infinito nel palmo della mano. Diventa poi un percorso di crinale verso Passo La Crocetta, il Bric Gianesi (614 m), Sella di Monte Cordona (735 m); lo spazio davanti a noi è tanto. Il vero paradiso è a metà tra il cielo e il mare, precisamente dalla Chiesa di Santa Croce (518 m), protesa come una terrazza ad ammirare uno dei golfi più suggestivi di Liguria. Il nostro cammino terminerà a Sori, in spiaggia, dove ci attende anche la fugassa, calda, fragrante e appetitosa. Il paradiso esiste ed è questa nostra terra dove c’è praticamente tutto: il mare, la collina, la montagna e ancora il mare.

Esiste il paradiso! Il nostro però non illumina la via che porta al mitico "giardino perduto", dove Dio pose Adamo ed Eva dopo la loro creazione. Il nostro Shangri-la è in questa Terra, guarda dall’alto il Golfo Paradiso e ci consente di ascoltare le onde del mare di Nervi, di divagare lungo le crêuze di Sant’Ilario che si issano in collina sulle note di Fabrizio De André (chi non conosce Crêuza de mä), e di ammirare l’orizzonte infinito ai piedi del Monte Fasce.

È innegabile l'attrazione e il fascino che esercita dall’alto il Golfo Paradiso. Scarponcini ai piedi e zaino in spalla, questa sarà la chiave che aprirà le porte al nostro empireo. In salita il fiatone ci ricorderà come questa terra che abbraccia il mare si arcua rapidamente per conquistare i monti. Il premio è grande, quanto la fatica per raggiungerlo: il meraviglioso panorama dal Monte Giugo e lungo il filo di crinale che unisce il Passo La Crocetta alla Sella di Monte Cordona, per poi scendere verso la Chiesa di Santa Croce e il mare. Alla fine del nostro cammino fiuteremo l’odore di salsedine a Sori. Questo è il nostro paradeisos che si arcua sopra il Golfo Paradiso, ma dobbiamo conquistarcelo.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione impegnativa fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento: ore 09:30 alla stazione FS di Genova Nervi.

• Fine escursione ore 17:00 circa a Sori

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Dislivello: + - 850 metri circa

• Lunghezza del percorso: 13 chilometri

• Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini da trekking.