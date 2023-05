A Boccadasse la traversata in acque libere “Crêuza de mä”, prima tappa dell'Italian Open Water Tour

Si avvicina The Start Swim Zena - Traversata “Crêuza de mä”, la tappa inaugurale del circuito nazionale Italian Open Water Tour che domenica 21 maggio vedrà disputare tre gare di nuoto in acque libere tra i Bagni San Nazaro, corso Italia e Boccadasse.

La manifestazione, rivolta a professionisti e non, rappresenta il primo di tre appuntamenti che si svolgeranno in Liguria tra Genova, Camogli e Noli, dando forma al primo “Trittico dei Caruggi”, un circuito nel circuito che avrà ben sedici classifiche dedicate. Le tre tappe del “Trittico dei Caruggi”, insieme alle altre sei in programma su tutto il territorio nazionale, per un totale di 9 appuntamenti, concorreranno per la conquista del Challenge 2023.

I Bagni comunali San Nazaro saranno l’epicentro dell’intera manifestazione che prevede nel programma le gare Small Hard Swim di 4000 metri con partenza alle 10; la Smile Swim del miglio marino, gara in linea con partenza alle 12:30 dalla spiaggia di Boccadasse e la Relay Swim, l’oramai celeberrima staffetta di squadre formate da tre atleti che, con cambio all’australiana, doppieranno il circuito di mezzo miglio marino per tre volte, con partenza alle 14:30.

Tra gli iscritti alla Traversata “Crêuza de mä”, aperta a professionisti e amatori in possesso del certificato di idoneità medico-sportiva, spiccano i nomi di Edoardo Stochino, atleta del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato,vincitore delle edizioni 2016 e 2018 della Coppa del Mondo Ultramarathon Fina, oltre a molti dei protagonisti della scorsa edizione come la vincitrice della Smile Swim Angelica Angilletta (Canottieri Lecco) e quello di categoria Andrea Imperiale (Genova Nuoto My Sport) e dei Challenge passati come Diego Fedeli (Canottieri Leonida Bissolati Cremona), l’ex nazionale Andrea Bondanini (Swim for Passion), Stefano Ghisolfo (Rari Nantes Spezia), Camilla Montalbetti (Team Insubrika) e l’atleta libanese Ihab Chibani, appositamente a Genova per le gare, già vincitore di categoria nella prima edizione.

L’evento è patrocinato da Comune di Genova, Regione Liguria, Università di Genova, Bagni San Nazaro (Bagni Marina Genovese Srl) e Avis Liguria, con la collaborazione di Comitato Regionale Coni Liguria, Società Nazionale di Salvamento e Consorzio Pro Loco Genova.

«Per la nostra città ospitare la tappa inaugurale dell’Italian Open Water Tour 2023 è motivo di grande orgoglio anche perché vantiamo una tradizione importante a livello agonistico ed inoltre il nuoto in acque libere conta un ottimo numero di praticanti – dichiara l’assessore Alessandra Bianchi –. A Genova arriveranno centinaia di atleti, di addetti ai lavori ed appassionati da tutta Italia, alimentando quel turismo legato alle manifestazioni sportive. Con la Traversata Crêuza de mä si rafforza ancora una volta il legame tra la città ed il mare, un binomio inscindibile che sarà protagonista anche in occasione di The Ocean Race e di Genova 2024 Capitale europea dello Sport. Grazie all'impegno della nostra Direzione Turismo omaggeremo i partecipanti di uno speciale City Pass per visitare le nostre eccellenze paesaggistiche, artistiche e culturali».

Ottima finora la risposta di atleti professionisti e appassionati in termini di partecipazione: sono già 400 gli atleti iscritti provenienti da 15 regioni, 44 province e 11 Stati europei ed extraeuropei, con richieste di “inviti” per ottenere il visto di viaggio giunte fin dagli Stati Uniti.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 19 maggio su www.italianopenwatertour.com dove è possibile consultare tutti gli eventi, programmi e gare di ogni tappa.

The Start Swim Zena - Traversata “Crêuza de mä” nasce dalla volontà di portare a Genova, una delle roccaforti del nuoto in acque libere italiano, una manifestazione che rappresenta il punto d’incontro tra la storica tradizione cittadina e l’apertura senza frontiere che questo sport può favorire.

Il Challenge 2021 è stato caratterizzato dal progetto condiviso con RarePartners Onlus #MiFidoDiTe, la cui continuazione ed evoluzione naturale è rappresentato per il 2022 e il 2023 da NoLimits: un progetto educativo e formativo pensato per i ragazzi delle scuole superiori con l’obiettivo di renderli coscienti della possibilità di superare i propri limiti in condizioni di difficoltà fisiche o psicologiche prendendo spunto dall’impresa di Alessandro, affetto da sindrome di Usher (malattia rara che si manifesta con sordità e cecità), che lo scorso anno ha concluso l’intero circuito Hard Swim.

L’intero circuito appare nel programma dell’Ente di promozione sportiva Usacli come il proprio campionato italiano di nuoto in acque libere: il tesseramento giornaliero compreso nelle quote d’iscrizione permette così la partecipazione alle gare anche di atleti non agonisti che non sono tesserati per alcuna società sportiva, presupposto fondante e virtuoso di questa collaborazione.

“Open water, open mind” è il nome del trofeo messo in palio ad ogni tappa tra i donatori Avis: a suggello della forte partnership con AVIS Regionale Liguria, caratterizzata dall’inconfondibile gonfiabile rosso, che seguirà tutte e tre le tappe liguri.

«È in grande evoluzione il rapporto con Vivo Bike, azienda in grandissima ascesa nel mondo dei monopattini e delle bici elettriche – spiega Marcello Amirante, coordinatore Italian Open Water Tour –. Si conferma inoltre a supporto del Challenge la gallaratese Vince.shop (realtà in ulteriore espansione di integratori ed esperti della nutrizione sportiva) e l’azienda comasca DiffRent, emergente nel ramo degli affitti di mezzi commerciali».

foto: fb@italianopenwatertour