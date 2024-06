Travel Journals, taccuini di viaggio sulle orme del Capitano D'Albertis (attività per famiglie)

Le vacanze si avvicinano! Perché non sfruttare l’occasione per trascorre un pomeriggio all’insegna del gioco, della complicità e dell’avventura, in un luogo unico dedicato per eccellenza ai temi del viaggio e della scoperta, quale è Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo?

L’appuntamento per le famiglie è fissato per sabato 8 giugno alle ore 15:00. Accompagnati dagli operatori didattici della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, i partecipanti prenderanno parte ad una visita a tema in cui si racconterà della vita avventurosa del Capitano e dei suoi viaggi intorno al mondo, per proseguire con un laboratorio in cui sia i bambini sia gli adulti saranno coinvolti nella creazione di un proprio travel journal, un taccuino su cui annotare itinerari, disegni ed appunti di viaggio come faceva il Capitano Enrico d’Albertis.

Info:

È richiesta la prenotazione ai seguenti recapiti:

tel: 0105578280; e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Sotto gli 8 anni è obbligatoria la presenza di almeno un genitore.

Durata attività: circa 1,5 h

Numero max:25 pax