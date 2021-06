TrasparEnti: workshop su trasparenza e partecipazione civica con aperitivo

Giovedì 17 giugno alle 18,15 si terrà un workshop gratuito dedicato alla partecipazione civica e alla trasparenza. L'evento si svolgerà all'aperto, nel cortile interno di Palazzo Rosso, presso il Mentelocale bistrot (via Garibaldi 18).

"Segnala, partecipa, proponi": questo lo slogan scelto per il laboratorio, un invito per le persone alla partecipazione attiva e al dialogo con le istituzioni pubbliche.

Le realtà organizzatrici sono Operazione Vetro, Cittadini Sostenibili APS e The Good Lobby Italia.

Gli interventi in programma prevedono il contributo dei seguenti relatori:

Elisa Serafini, ex assessore del Comune di Genova, co-founder Operazione Vetro e Forum Economia Innovazione

Andrea Sbarbaro, presidente di Cittadini Sostenibili APS

Federico Anghelè, director & head of policy di The Good Lobby Italia

L'obiettivo del workshop è trasmettere ai partecipanti informazioni e strumenti per rendere più semplice e diretta la partecipazione civica, con strumenti che esistono ma sono spesso poco conosciuti dalla cittadinanza: ad esempio richieste di accesso civico ad atti e documenti, whistleblowing, FOIA, strumenti web per effettuare segnalazioni, procedure per la partecipazione a livello locale quali i "Patti di collaborazione" che cittadini e associazioni possono stipulare col il Comune di Genova. Vorremmo cercare di dare una risposta aille persone che si chiedono, ad esempio:

come posso fare una proposta per il mio quartiere o per la mia città?

come posso avere più informazioni o dati su un'attività svolta da un Ente pubblico?

come posso conoscere i costi dietro a un'operazione pubblica?

quali canali posso usare per fare una segnalazione su qualcosa che non va, e quali tutele ho come segnalante?

Dopo l'evento, a ciascun partecipante verrà inviato via mail un breve "kit" con il materiale presentato dai relatori.

Le tempistiche dell'evento:

18.15- Warm Up

18.30 - Workshop interattivo

19.45 - Aperitivo

L'aperitivo sarà offerto dagli organizzatori e vegetariano, per diminuire l'impronta ecologica dell'evento.

I posti sono limitati a 60 partecipanti ed è necessaria la registrazione al link: https://bit.ly/trasparEnti anche in osservanza delle normative per la gestione della pandemia da covid-19.

