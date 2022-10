Antica festa contadina della Transumanza di Santo Stefano d'Aveto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Con l'avvicinarsi dell'inverno, a Santo Stefano d'Aveto arriva come sempre il momento della Transumanza, l'atteso evento che segna il passaggio di stagione. Come tradizione, domenica 30 ottobre le vacche lasceranno i pascoli estivi passando per gli storici tratturi segnati dalle antiche genti locali e scenderanno a Santo Stefano parate a festa, attraversando due ali di spettatori entusiasti.

Programma

Ore 7:30 partenza delle mucche dal M. Crociglia (su prenotazione pullmino gratuito per il Monte Crociglia)

Ore 9 tappa e colazione al sacco a Torrio

Ore 10 Sfilata Bande e coro

Ore 10:15 gara di rotolamento balloni di fieno per grandi e piccoli (via Razzetti)

Ore 11:30 Sfilata in costume del Gruppo Sportivo di Allegrezze e arrivo mucche a Santo Stefano d'Aveto

Non mancherà il buon cibo, con pranzo del contadino e menu convenzionati nei ristoranti del paese; sarà presente inoltre il mercatino dei prodotti agricoli e artigianali a km zero. Prenotazione pullmino per il M. Crociglia: tel 0185 88046 da mercoledì a domenica ore 9-12.