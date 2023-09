“Transizioni Musicali”, concerto del Maestro Andrea Bacchetti e visita guidata della Fondazione Ansaldo

In occasione della Settimana della Valpolcevera, Fondazione Ansaldo propone “Transizioni Musicali”: un concerto al pianoforte del maestro Andrea Bacchetti che sarà eseguito nel giardino di Villa Cattaneo dell’Olmo.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera e la sponsorizzazione di COOP, è gratuito e prevede anche la visita guidata presso la Fondazione. Il concerto è ispirato alla mostra Transizioni allestita la scorsa primavera a Palazzo Reale con un programma che ripercorre le transizioni musicali che hanno attraversato l’Ottocento e il Novecento.

Andrea Bacchetti, classe 1977, debutta a 11 anni a Milano nella Sala Verdi con i Solisti Veneti diretti da C. Scimone. Da allora ha partecipato a numerosissimi festival internazionali e tenuto concerti in molte città tra le quali Parigi, Berlino, Praga, Madrid, Bruxelles, San Pietroburgo, Buenos Aires, Seoul, e Tokyo, senza contare i molti altri in tutta Italia.

Incide per Sony Classical e fra la sua ampia discografia sono da ricordare il SACD con le sonate di Cherubini (Penguin Guide UK Rosette 2010) e "The Scarlatti Restored Manuscript" (RCA Red Seal) imgvincitore dell'ICMA 2014 nella categoria "Baroque Instrumental". Di Bach le "Invenzioni e Sinfonie" (CD del mese, settembre 2009, "BBC Music Magazine"), "The Italian Bach" (CD del mese, maggio 2014, "Record Geijutsu") e "Keyboard Concertos BWV 1052 - 1058" con l'Orchestra Nazionale della RAI (CD del mese, maggio 2016 "Musica").

Si dedica con passione alla musica da camera; proficue le collaborazioni con partner come R. Filippini, Prazak Quartet, Maxence Larrieu, Quartetto d'Archi e Strumentisti della Scala, Quartetto di Cremona, Quatour Ysaye, Sestetto Stradivari dell'Accademia di Santa Cecilia, Antonella Ruggero.

Ingresso gratuito fino esaurimento posti con obbligo di prenotazione a info@fondazioneansaldo.it

Programma

Ore 17.30 - inizio visita guidata alla Fondazione

Ore 19 - inizio concerto

Ore 20 - rinfresco