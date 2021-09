"Transcendance" di Sabrina Mahfouz al teatro Ivo Chiesa

Dal 19 al 27 ottobre 2021 al teatro Ivo Chiesa arriva "Transcendance" di Sabrina Mahfouz (Gran Bretagna), parte del G8 Project del Teatro Nazionale di Genova.

L’idillio, la rabbia, l’euforia, la disillusione, l’apatia, il tentativo di trovare una nuova connessione con sé stessi e gli altri, il desiderio di provare a essere di nuovo buoni.

Punteggiato dagli eventi che hanno cambiato la nostra società – dal G8 di Genova alla nascita di Facebook, dal crollo delle borse alla Primavera Araba, dalle bombe nella metropolitana di Madrid alla morte di Bin Laden, dalla Brexit alla pandemia – Transcendance può essere letto allo stesso tempo come un percorso attraverso i diversi stadi della relazione di una coppia, un’ironica esplorazione delle droghe utilizzate per rilassarsi o ottenere performance migliori, un viaggio simbolico nei sentimenti dell’Europa dal 2001 a oggi. «Il mondo è un tale casino. E così anche noi. Non abbiamo fatto niente per fare andare meglio le cose».

Scrittrice e performer anglo-egiziana, acclamata dalla critica come una delle voci più interessanti voci della nuova drammaturgia inglese, Sabrina Mahfouz è membro della Royal Society of Literature e drammaturga residente al Shakespeare’s Globe Theatre. Tra i suoi spettacoli ricordiamo Chef (premiato con il Fringe First Award); With a Little Bit of Luck (Best Best Drama Production in the BBC Radio & Music Awards), Zeraffa Giraffa (Off West End Award) e Clean (Herald Angel Award). Come curatrice ha pubblicato i libri The Things I Would Tell You: British Muslim Women Write e Smashing it Working Class Artists on Life, art and Making It Happen. Il recente e acclamato A Hystory of Water in the Middle East, prodotto nel 2019 dal Royal Court Theatre, è stato presentato in Italia sotto forma di radiodramma nella rassegna del Teatro Nazionale di Genova Onde teatrali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...