Il Transatlantica Festival si sposta a Certosa: terzo appuntamento con live, dj set, talk e danza

Entra nella stagione autunnale il calendario diffuso di Liguria Transatlantica che, dopo la fortunata “edizione zero”del 2022 in formula festival, nel 2023 si è trasformato in una serie di weekender articolati. Un ricco programma concepito per valorizzare e raccontare il territorio di Genova, con un occhio di riguardo alle periferie, che ha preso il via a giugno a Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, per proseguire nelle giornate di Ferragosto sul lungomare di Quinto e approdare nel quartiere di Certosa sabato 21 e domenica 22 ottobre per Transatlantica Weekender #03. Prevendite disponibili su Dice a questo link.

Un viaggio che incarna alla perfezione i valori e la filosofia di Jazz:Re:Found - soggetto ideatore e promotore del progetto Transatlantica, insieme a una rete strategica di partner e interlocutori del territorio e a un team locale radicato - andando a indagare le diversità e gli spazi periferici, non solo geografici ma anche culturali, per portare valore aggiunto in tutto il tessuto socio-culturale di Genova. Cuore pulsante della due giorni sarà il Mercato Comunale di Certosa, che già nel 2022 era stato vivacizzato dalla proposta culturale targata Liguria Transatlantica, ma quest’anno l’intero quartiere sarà interessato dal programma con dj set, live, talk ed esibizioni di danza.

Sabato 21 ottobre la giornata si apre in Via Piombino, dalle 14 alle 18, con i dj set di Vittorio Barabino e Angie BacktoMono; parallelamente, in Piazza Petrella, alle 16 si terrà il talk "Il ruolo della cultura nella riqualificazione delle periferie” - con interventi di Maurizio Gregorini (Cultural Manager Comune di Genova), Federico Romeo (Presidente Municipio 5 Valpolcevera), Martina Caputo (Assessore alle Politiche Giovanili Municipio 5 Valpolcevera), Denis Longhi (Creative Director Jazz:Re:Found) - seguito alle 17 da un’esibizione di danza a cura della ASD Dynamic Gym. A partire dalle 18, il Mercato Comunale tornerà a risuonare di musica con un vero e proprio Market Party (ingresso con ticket e consumazione inclusa su Dice.fm): protagonisti della serata Handson Family & Vanessa Freeman da Londra, tra gli ospiti più amati delle ultime edizioni di Jazz:Re:Found, per la prima volta a Genova, e le due punte di diamante della scuderia di JZ:RF, MaNu e Andrea Passenger. Durante tutto il pomeriggio sarà allestito un temporary vinyl & vintage market a cura di Discoamor; il servizio food sarà garantito dagli stessi banchi del mercato, mentre il settore beverage sarà affidato allo stesso team di Transatlantica.

Domenica 22 ottobre Transatlantica l’asse si sposta di pochi metri in un altro dei luoghi simbolo del quartiere di Certosa, il Circolo Romagnolo Mutuo Soccorso per un pranzo e un pomeriggio in musica: prima con il live dei DeadBirds, poi con il dj set di Denis Noego e Il Flaco Scivola (ingresso gratuito, pranzo sociale al costo di 20,00€ bevande incluse).