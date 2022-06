Tramonto & sangria: l’escursione serale al Capenardo che finisce in festa

Metti una sera d’estate, la magia unica del tramonto sul Golfo, un prato in un'atmosfera rarefatta ricca di relax. E dopo il calar del sole un pizzico di fantasia e allegria a Villa Loto: un calice di sangria e una fetta di anguria in giardino sono perfetti dopo la passeggiata sotto le stelle.



- Località di partenza fruibile anche con il treno

- Percorso turistico ed escursione serale ad anello con tramonto e bagno in spiaggia

- I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.



Un’idea innovativa per una escursione serale all’insegna del sorriso che non raggiungerà il punto più alto sul Monte Capenardo, ma a Villa Loto con una bibita ricca di frutta, rinfrescante come nient’altro! Perché dopo l’escursione e il saluto del sole, c’è bisogno di un drink fresco e appagante! Un calice di sangria e una fetta di anguria in giardino sono perfetti dopo la passeggiata sotto le stelle. Il percorso ad anello nel tardo pomeriggio seguirà il crinale, verso il Capenardo, per ripercorre attraverso i racconti della Guida Ambientale la storia di una pietra, l’ardesia, che ha segnato la vita, l’architettura e il paesaggio delle colline alle spalle di Lavagna. Impagabile la vista sul Golfo del Tigullio al tramonto. Una sorpresa inaspettata sulla via del ritorno: nel bosco potrebbero esserci le lucciole…

Al sopraggiungere della notte stellata, Villa Loto ospiterà a fine escursione i trekker per un drink: nulla di sofisticato, nessun barman e intagliatori di frutta provetti, tutto all’insegna della semplicità perché a Escursionismo Liguria piace rendere facili le cose difficili… in serenità e amicizia. Per chi ama le notti lunghe è lecito pensare che qualcuno potrebbe decidere di fermarsi in spiaggia per il più classico dei bagni notturni. O anche solo per passeggiare e chiacchierare lungo lo splendido arenile sabbioso di Renà.



Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati



Note importanti

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.



Dati tecnici e logistici dell'escursione



Data: sabato 2 luglio

Tipologia itinerario: escursione serale con tramonto e sangria

Quota di partecipazione: 18 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica, calice di sangria, frutta e anguria. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco



Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.



Appuntamento: ore 18 a Sestri Levante, all’uscita del casello autostradale, esattamente nel parcheggio che si trova a destra della rotatoria (all’atto dell’iscrizione allegheremo l’immagine del punto di ritrovo). Dal punto di ritrovo ci trasferiremo tutti insieme con le auto a Villa Loto, punto di partenza dell’escursione ad anello.

Fine escursione previsto per le 22:30 circa. Segue serata in giardino a Villa Loto e a libera scelta bagno a Renà.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in auto:

Autostrada A12, uscita Sestri Levante. Link google per arrivare al luogo dell’appuntamento:



Cena al sacco

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 200 metri circa

Durata del percorso: 2 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida, cena al sacco e drink in giardino

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per la passeggiata notturna ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare. Costume e asciugamano per il bagno serale per chi vorrà dirigersi in spiaggia a Renà