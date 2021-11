"Trafficante di virus", il film su Ilaria Capua arriva alla Fiumara

Prezzo non disponibile

Dal 29 novembre al 1 dicembre nel multisala UCI Cinemas della Fiumara arriva "Trafficante di Virus", il film diretto da Costanza Quatriglio e distribuito da Medusa Film. Il lungometraggio parteciperà in concorso al Festival di Torino.

La storia è quella di Irene, interpretata da Anna Foglietta, una ricercatrice presso un importante istituto zooprofilattico italiano. Ha una bella famiglia e una grande passione per il suo lavoro, che svolge con intelligenza e lungimiranza per affrontare epidemie dilaganti tra animali che potrebbero mettere in pericolo anche la salute degli esseri umani. Ma a causa di un’inchiesta giudiziaria condotta nel corso di diversi anni, la sua vita è destinata a cambiare.

