"Traffic", esposizione di arte contemporanea

Si inaugura a Genova, venerdì 15 gennaio 2021, presso CAD Creativity Art Design, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, la mostra d'arte “Traffic”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 15 al 29 gennaio 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Quanti tipi di traffico esistono? Quello urbano, del cuore, della mente, della finanza, del cosmo e tanti altri ancora... Gli artisti selezionati per questa mostra, provenienti da tutti i Continenti, trattano artisticamente la loro idea di "traffico", di passaggio, trasferimento, incrocio, proponendo una loro specifica visione e interpretazione, ricercando dentro di sé come comunicare un'idea attraverso la propria tecnica artistica.



Il vernissage della mostra “Traffic” è alle ore 17.30 di venerdì 15 gennaio 2021 e l'esposizione resta aperta sino al 29 gennaio 2021, con orario 14 – 18 dal lunedì al venerdì, sabato su appuntamento.



Gli artisti selezionati e in esposizione sono: ArtworkSwitzerland - M. Wegmann, Ivan Balco, Branisa Beric, Bibi Glogovac, Alison Lee, Minna Pärttö Art, Linda Mitchell, Wendoly Monteiro da Costa, Pintor Art, Alexandra Piras.

Informazioni e partecipazione alla mostra: https://m.facebook.com/events/1819545904866596

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un'idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d'arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d'arte di artisti contemporanei in alcuni luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d'Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze, seminari, aperitivi con l'autore, piccoli spettacoli, per coniugare l'arte ai temi del dibattito e dell'approfondimento culturale. Sovente favorisce l'incontro tra arte e imprese, nello spazio Business Atelier dedicato appunto all'esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case di moda in un contesto riservato all'arte, così come l'incontro tra artisti e mondo della scuola, attraverso laboratori per bambini e ragazzi e inserendo giovani studenti in un percorso pre lavorativo nei diversi settori per l'organizzazione di mostre ed eventi d'arte.