"Træ in sciô bansîgo" al teatro Garage

"Træ in sciô bansîgo" va in scena al Teatro Garage nella giornata di sabato 17 ottobre 2020.

Tre donne, tre attrici proseguono il loro progetto innovativo che propone il teatro dialettale in una formula rinnovata: il varietà in genovese. Protagoniste dello spettacolo sono le Donne; quelle con la D maiuscola. Perché le donne hanno una grande forza. Non sono il sesso debole. Le donne sono forti come uragani e non si fermano davanti a nulla. Ma le donne non nascono forti. Si temprano e lo diventano.

Hanno fascino ed eleganza in ogni loro espressione, sono determinate e sanno essere di una dolcezza incomparabile. Il bansîgo, cioè l’altalena, simboleggia l’alternanza delle scenette con i video, le canzoni ed i balletti.

L’intento è quello di offrire un momento di svago con sfumature culturali e toni decisamente goliardici ricchi di humour genovese. Uno spettacolo pieno di amore per le donne e per il dialetto genovese.