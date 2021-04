Tracce di vita nel nostro entroterra: l'incontro

Per il ciclo "I martedì pro natura" in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale Doria, martedì 20 aprile 2021 alle 21 si terrà l'incontro "Tracce di vita nel nostro entroterra".

Sarà una conversazione da remoto su piattaforma digitale con il relatore Alessandro Migone. Si parlerà degli antichi insediamenti del nostro entroterra, luoghi che, se visitati con discrezione e rispetto, offrono cenni di vita, storie e mestieri ricoperti dalla polvere dei tempi e dalla natura che si riprende gli spazi abbandonati dall'uomo.

Due modalità di partecipazione (fare copia/incolla dei seguenti indirizzi o scriverli sul proprio browser):

Diretta Youtube al seguente link: https://youtu.be/Q-qO_YTF83A o sul sito: https://www.pronaturagenova.it/home/conferenze-al-museo/ premendo l’apposito pulsante “Vai alla presentazione”

Novità: in videoconferenza interattiva entrando in TeamLink al seguente indirizzo: https://m.teamlink.co/7441864676?p=81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055. In questo modo si potrà interagire direttamente con l’autore.