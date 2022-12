“Touch the Sky”, il primo festival dedicato a musica, cinema e teatro

Si terrà domenica 11 dicembre dalle ore 21 al teatro “La Claque” di Genova la prima edizione del Festival “Touch the Sky”, il primo dedicato contemporaneamente a tre arti, musica, teatro e cinema, che si candida a punto di riferimento per i nuovi talenti. Ideato e promosso da Show in Action, agenzia di eventi e management genovese e da qualche anno anche etichetta discografica ed editore musicale e cinematografico, il Festival vedrà alternarsi sul palco performance musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche.

Ad aprire la serata sarà la voce del cantante Francesco Curci che regalerà al pubblico alcuni brani tratti dal suo ultimo progetto discografico “Più di così” che conta oltre mezzo milione di streams su Spotify e per il quale la critica lo ha consacrato tra le nuove promesse della musica italiana.

Spazio poi al teatro con il celebre attore Davide Paganini, volto noto del piccolo schermo in fiction di successo Rai e Mediaset come “Doc nelle tue mani”, “Blanca”, “Più forti del destino”, al fianco di attori del calibro di Raoul Bova, Giuliana De Sio, Luca Argentero.

Per il cinema sarà invece protagonista il regista Nicola Bozzo con la proiezione del documentario “Bhaktapur - A Human Story” ambientato in Nepal e già presentato in anteprima mondiale lo scorso maggio al Riviera International Film Festival che regalerà questa volta l’anteprima del trailer del nuovo progetto “Il meccanico e il cane” ideato e progettato in collaborazione con Show in Action.

Ma il grande ospite della serata, nonché padrino dell’evento, sarà Enrico Vanzina, regista, sceneggiatore, produttore, scrittore, giornalista, che vanta decine e decine di pellicole di successo tra cui, le più recenti, “Lockdown all’italiana” e “Tre sorelle”.

Altri ospiti illustri che saliranno sul palco, il M.d.L. Cav. Uff. Antonia Mirella Micheletti che illustrerà struttura e finalità dell’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e il Cav. Dott. Giovanni Mallamaci, in qualità di Presidente, di “Millennium” associazione a cui Show in Action donerà un proprio contributo in occasione del Festival.

La conduzione dell’evento è affidata a Katia Gangale, nota speaker di Radio Babboleo, affiancata da Edel De Gennaro, per la prima volta in veste di conduttrice ma con un passato alle spalle da attrice teatrale e cinematografica.

«Quella di quest’anno» commenta la dott.ssa Anna Maria Grassi, titolare e legale rappresentate di Show in Action, nonché ideatrice del Festival «sarà solo la prima edizione di un Festival che si svolgerà ogni anno a Genova e si articolerà in più serate, ciascuna dedicata ad una delle tre arti, ovvero musica, teatro e cinema in cui si sfideranno vari talenti per aggiudicarsi la statuetta “stella del talento” con cui verranno premiati i migliori, scelti e valutati da giurie d’eccezione che si altereranno ogni sera».