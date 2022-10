Tour guidato delle torri di Sampierdarena e Cornigliano

Indirizzo non disponibile

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in occasione dei Rolli Days, Italia Nostra in collaborazione con Ascovil e i "Cercamemoria" della Biblioteca Gallino di Genova San Pier D'Arena organizza il Tour delle Torri di Sampierdarena e Cornigliano.

Sabato 15 ottobre:

Ore 10 - Cornigliano (sarà visitabile la torre di Villa Spinola Dufour di Levante)

Ore 15 - Sampierdarena

Domenica 16 ottobre:

Ore 10 - Sampierdarena

Ore 15 - Cornigliano (sara` visitabile la torre di Villa Spinola Dufour di Levante)

Responsabile: Andrea Bignone (Italia Nostra). Visita gratuita, per prenotare: mail a torri.cornisamp@gmail.com

Luogo di ritrovo: largo Gozzano (davanti a Villa Scassi) per Sampierdarena, via Muratori (davanti a Villa Bombrini) per Cornigliano.