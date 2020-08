Tour di Sestri Levante sulle orme di artisti e scrittori famosi

Le proposte estive di Enjoy Genova prevedono, venerdì 28 agosto (ore 18.30) a Sestri Levante, una visita alla cittadina vista con gli occhi dei viaggiatori dell’Ottocento che qui cercavano un clima temperato e salutare.

Da qui il nome scelto per l’itinerario “Sestri Levante: una città dove ritornare in salute”. Così è descritta la città in una guida di fine Ottocento. Inizialmente meta per convalescenti, ben presto la sua pacata bellezza attira artisti e scrittori che la celebrano nelle loro opere. Attraverso letture e suggestioni durante la visita si andrà alla ricerca del clima di quell’epoca.

(Prenotazione obbligatoria al 3351278679 (anche WhatsApp), www.enjoygenova.it; enjoygenova@archeologia.it. Tutte le visite guidate sono organizzate nel rispetto delle normative in materia di Covid 19).