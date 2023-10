Tour serale con pizza: passeggiata notturna a Sestri Levante e tramonto dalle Rocche di Sant’Anna

Un viaggio miracoloso dentro all’anima vera di Sestri Levante, un viaggio reso reale solo dopo il tramonto dalle Rocche di Sant’Anna, quando l’estate è un lontano ricordo, quando la marea di turisti si è ritirata, quando la notte nel borgo rivierasco restituisce un silenzio quasi surreale. Un approccio originale al percorso di visita di Sestri Levante, in versione notturna! E poi tutti in pizzeria…

Sestri Levante. Un inviluppo di stradine, caruggi e creüze, metafora del vagabondare, della deriva genovese tra le case color pastello, dentro a microspazi suggestivi che all’improvviso si dilatano verso uno spazio quasi libero, affascinante: la Baia del Silenzio. Un viaggio miracoloso dentro all’anima vera di Sestri Levante, un viaggio reso reale solo dopo l’ora del tramonto, quando l’estate è un lontano ricordo, quando la marea di turisti si è ritirata, quando la notte restituisce un silenzio quasi surreale. Un viaggio al ritmo lento del camminare, passo dopo passo, per il piacere della mente e del cuore, come fecero prima di noi Goethe e Lord Byron.

Bisogna però saper attendere il lato by night di Sestri Levante, prima ancora le Rocche di Sant’Anna e l’impervia falesia ci richiamano a un tocco di romanticismo in più, quando il cielo si “pastella” di rosso e il mare si colora di suggestive sfumature rosa. I tramonti autunnali sono i più belli dell’anno e dalle Rocche il saluto del sole renderà ancora più radioso il litorale del Golfo del Tigullio.

Solo dopo scenderemo lungo il percorso storico-romano della Chiesa di Sant’Anna per giungere in breve a Sestri Levante, la cittadina rivierasca tanto amata da Hans Christian Adersen; la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole ispirarono sicuramente la fantasia del grande scrittore e poeta danese. Insieme alla Guida Ambientale ci aspetta una piacevole divagazione tra i caruggi della “Città dei Due Mari”. Seguiremo Via XXV Aprile, rigorosamente pedonale, colorata come tante in Liguria, impreziosita dai bellissimi portali in ardesia che adornano i palazzi.

Al ritmo lento del camminare raggiungeremo la famosa Baia del Silenzio e la penisola dove Guglielmo Marconi sorrise dopo aver portato a buon termine il suo primo esperimento di navigazione cieca. Non mancheremo di vedere la Chiesa medioevale di San Nicolò dell’Isola, l’edificio più antico di Sestri Levante, realizzata attorno al dodicesimo secolo secondo i canoni dello stile romanico. Sotto le stelle seguiremo le luci gialle dei lampioni, tutto cambia di notte, in uno dei borghi più belli d’Italia l’atmosfera diventa più autentica, più vera. Una delizia per gli occhi e per la mente, indubbiamente, ma per rientrare alle nostre dimore veramente soddisfatti acconsentiremo anche ai richiami della pizza. Le cose belle si avverano quando iniziamo a camminare insieme, a parlare tra di noi, a scherzare insieme davanti ad una pizza e una birra, solo così le dinamiche del gruppo si dimostrano davvero forti.

L’escursionismo non è solo l’atto di camminare per spostarci dal punto A al punto B…

Programma:

ore 17:45 appuntamento alla stazione ferroviaria di Sestri Levante, inizio escursione verso le Rocche di Sant’Anna.

ore 18:30 il saluto del sole dalle Rocche di Sant’Anna

ore 19:30 rientro a Sestri Levante e visita notturna del borgo.

ore 21:30 fine escursione, ingresso in pizzeria (facoltativo) a Sestri Levante.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena in pizzeria.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail. IMPORTANTE: specificare se si desidera cenare in pizzeria con il Gruppo (comunicatelo perché dobbiamo prenotare i coperti, grazie)

• Appuntamento ore 17:45 a Sestri Levante, presso la stazione ferroviaria.

• Fine escursione ore 21:15 fine escursione, ingresso in pizzeria (facoltativo) a Sestri Levante.

• Cena in pizzeria (facoltativa)

• Difficoltà: T (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello: + - 150 metri circa

• Durata del percorso turistico: 2 circa

• Durata del percorso escursionistico: 45 minuti, non comprensivo delle soste con le spiegazioni della Guida Ambientale.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per la passeggiata notturna ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare.