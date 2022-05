Tour di primavera con Emergency

Anche quest'anno Paola Pettinotti e Alessandro Ravera (guide professioniste) condurranno alla scoperta di angoli, storie e segreti di Genova.

L'appuntamento è sabato 21 maggio alle ore 15 presso l'infopoint di Emergency Genova in salita Santa Caterina 21 per partire alle 15.30 con uno dei due tour proposti.

Genova in salita

Salendo in ascensore a Castelletto, da dove lo sguardo spazia sull'intera città, si procede verso il quartiere del Carmine, fra piccoli carruggi nascosti e ripide creuze, per sbucare infine nella maestosa piazza dell'Annunziata. Non grandi monumenti, ma scorci paesaggistici, in un'immagine di Genova poco conosciuta che esalta le sue caratteristiche di città verticale stretta tra mare e monti. Una zona tuttavia ricca di storia, che affonda le sue radici nel medioevo, raccontata fra aneddoti e curiosità.

Voci dei caruggi

I nomi di vicoli e carruggi compongono una geografia curiosa di boschi, alberi, oggetti strani e animali fantastici, ma anche di vecchi mestieri e antiche dinastie. Le targhe marmoree che compaiono, sapendole leggere raccontano a tutti la storia della città e dei suoi abitanti. L'amore perfetto di un re per una dama genovese, i boschi antichi sacri agli dei pagani, la rissosa corporazione dei macellai e gli onnipresenti scudai la cui ubiquità illustra bene la bellicosità dei genovesi. L'itinerario si snoda nel centro storico toccando vicoli nascosti e scorci inconsueti.

I tour verranno effettuati al raggiungimento di 20 partecipanti per gruppo.

Quota di partecipazione: 15 euro (10 euro bambini fino ai 12 anni). Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni (specificando il tour scelto): genova@volontari.emergency.it. Whatsapp: 3923934096