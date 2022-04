Il Tour nazionale del Fundraising fa tappa a Genova con una lezione gratuita sulle raccolte fondi

Mercoledì 6 aprile la sesta edizione del Tour nazionale del Fundraising fa tappa a Genova, in collaborazione con Fondazione Edoardo Garrone: dalle ore 10 alle 12.30, una lezione gratuita e online su come avviare e consolidare un’attività di raccolta fondi.

Un momento dedicato alle realtà locali, che avranno l’opportunità di confrontarsi sulle attività di raccolta fondi, con un focus sulle specificità del territorio, guidati dal prof. Valerio Melandri, direttore del ventennale Master in Fundraising dell’Università di Bologna – Campus di Forlì.

Porterà la sua esperienza Riccardo Rossano, segretario generale di Flying Angels Foundation, che condividerà il percorso dall’avvio dell’attività di raccolta fondi alle difficoltà affrontate fino alle opportunità di crescita che il fundraising ha offerto alla propria organizzazione grazie all’istituzione di un ufficio dedicato e oggi ben strutturato.

Si approfondiranno inoltre le opportunità offerte dal territorio per la raccolta fondi da individui e da aziende, le metodologie più efficaci e le modalità che più funzionano per relazionarsi con i donatori. Studenti, volontari, fundraiser, responsabili comunicazione, vertici e operatori delle organizzazioni non profit liguri potranno così confrontarsi in diretta, dialogando, scambiandosi idee e quesiti, che contribuiranno a creare una ricetta tagliata su misura per una strategia di raccolta fondi che funzioni per la propria regione e i suoi donatori.

La partecipazione è gratuita. È necessaria la registrazione a questo link.

L’evento si pone in continuità con l’impegno che dal 2017 vede Fondazione Edoardo Garrone a fianco delle organizzazioni non profit liguri e genovesi, nel fornire loro strumenti e competenze concrete nell'ambito della raccolta fondi.

Il Tour nazionale del Fundraising si compone complessivamente di 9 tappe lungo tutta la penisola e ha il patrocinio di CSVnet, l’associazione nazionale dei centri di servizio del volontariato.