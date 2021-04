Tour del Liberty: visita al Cimitero di Staglieno

Venerdì 9 aprile 2021 alle 14,30 al cimitero di Staglieno di Genova si terrà il "tour del Liberty".

L’ importanza del cimitero di Staglieno come “museo a cielo aperto” conserva le caratteristiche proprie non solo negli storici porticati e gallerie, ma anche nella collina che si snoda sopra la necropoli. Nel cosiddetto “boschetto irregolare” sorgono cappelle che rappresentano un importante patrimonio architettonico specchio dello spirito del tempo: esempi di quella realtà sono le strutture in stile Liberty, con l’utilizzo di stucchi, motivi floreali e caratteri decorativi

Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 14,20 presso piazzale Resasco. La visita ha una durata 2 di ore, ed è a cura dell'Associazione Conoscere Staglieno Città nella Città.

Per info 3489011066, consigliate scarpe comode.