Genova e la peste: la visita guidata serale nel centro storico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 5 agosto alle 21 Explora Genova organizza "Genova e la peste", visita guidata serale nel centro storico in collaborazione con MaddAlive.

La peste che afflisse Genova tra il 1656 e il 1657 fu tremenda, eppure non è rimasto quasi nulla a ricordarla, come se la città avesse cercato di esorcizzarne il ricordo, talmente era terribile.

Eppure fu una vera e propria epopea fatta di chirurghi coraggiosi, frati infaticabili e, come non poteva non essere a Genova, indomabili mercanti. Attraverso i vicoli del centro storico questo itinerario indaga il lato oscuro del Secolo dei Genovesi, fatto di tragedie ma anche di eroismo.

La visita costa 15 euro, ridotto 13,50 (per over65 e bambini dai 6 ai 10 anni). Evento gratuito per bambini fino ai 5 anni. Si parte dal MaddAlive, in vico della Chiesa della Maddalena 20 r.

Info e prenotazioni: 010 099 5560; Whatsapp 347 607 34 28; info@exploratour.it.