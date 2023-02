soci 10 euro, non soci 12 euro

Indirizzo non disponibile

Genova Cultura organizza sabato 11 febbraio alle ore 15 un tour guidato della Genova nel Medioevo. I genovesi nel Medioevo la definirono così: Ianua, termine che significa appunto “accesso”. L'estesa superficie della città medievale costruita dentro le mura del 1154, più il sobborgo di ponente dove era l'Arsenale, lungo la più importante strada per l'Italia settentrionale e l'Europa, coincide con l’attuale centro storico di Genova. Strade, piazzette e carruggi rispecchiano la città costruita tra il 1130 e il trecento da una consociazione di famiglie che, in un territorio povero di risorse naturali, fin dal secolo precedente avevano deciso di investire nel traffico mercantile di prodotti pregiati a lungo percorso marittimo e terrestre. Della città di età romana quella medievale ha conservato il reticolo ortogonale delle strade tra la Cattedrale e la collina dove ancora esistono i resti del Castello del Vescovo, costruito sui ruderi dell'abitato etrusco-ligure distrutto dal fratello di Annibale Barca nel 204 a.c. Non è mai esistita una gran piazza centrale, con gli edifici del potere civile e religioso, ma piccole piazze consortili delle famiglie più potenti e dei mercati specializzati.

Contributo di partecipazione 10 euro soci, 12 euro non soci. Necessaria la prenotazione contattando genovacultura@genovacultura.org oppure 010 3014333 - 392 1152682