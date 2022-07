Alla scoperta di Carignano, storia di un colle strategico

euro 10 per i soci e 12 per i non soci

L'associazione di promozione sociale Genova Cultura organizza sabato 23 luglio alle ore 21 il tour guidato della collina di Carignano. Il colle, alto circa 50 metri sul livello del mare, fu sempre un baluardo naturale unico nel suo genere e famoso per gli splendidi i giardini, gli orti e le aiuole di fiori profumati. Rimasto fuori dalle mura fino al 500, questo alto colle fu colonizzato prima dai Fieschi, poi dai Sauli e da innumerevoli ordini monastici e solo nel '700 fu messo in comunicazione, tramite il monumentale ponte ad ampie arcate, con l'area di Piazza Sarzano e del porto. Il quartiere fu completato e trasformato solo dall'800 in poi con gli splendidi viali alberati, l'Ospedale Galliera ed i palazzi signorili. Le ferite della seconda guerra mondiale non ne hanno per fortuna cancellato il fascino e l'eleganza.

Richiesto un contributo per la partecipazione di euro 10 per i soci e 12 per i non soci. Necessaria la prenotazione. Il tour, condotto da guida abilitata, ha durata di un'ora e mezza circa.

Per info e prenotazioni: email genovacultura@genovacultura.org, tel. 0103014333 - 3921152682.