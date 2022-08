Il giro del mondo in 80 vicoli: tour nel centro storico

Indirizzo non disponibile

Il 7 agosto alle 21 si terrà il tour "Il giro del mondo in 80 vicoli", nel centro storico di Genova, a cura di Explora.

Nel corso dei secoli i genovesi sono stati ovunque, dal Medio Oriente alle Americhe, e un riflesso di questo vagabondare lo si ritraccia nella forma e negli edifici. E come si potrebbe fare un tour intercontinentale alla ricerca di “pezzi” di Genova sparsi un po’ ovunque, così si può fare un giro del mondo senza allontanarsi dalla città scoprendo minareti arabeggianti, mercerie di Broadway o memorie portoghesi. Storie che, come tante tessere di un mosaico, compongono il racconto di una città unica.

Se si aguzza la vista si noteranno influssi francesi, modi lombardi, echi della classicità romana e persino una piccola tessera di mosaico ricavata dai cocci di un vaso persiano.

Perché i genovesi, oltre a girare il mondo, non buttano via niente.