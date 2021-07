"Le statue raccontano...": tour di Genova

Mercoledì 7 Luglio alle ore 21.00 Genova Cultura propone il tour "Le statue raccontano…".

Nate per celebrare cavalieri, soldati, imprenditori, santi, monaci, le statue rappresentano il fermo immagine di un'epoca: si trovano in bronzo, in marmo, in granito, possono essere statue equestri, figure intere o mezzi busti. Tutte hanno però un preciso significato per l'epoca in cui furono costruite, per il modo in cui furono inaugurate, per la posizione in cui furono collocate. Genova ne ha di numerose, spesso nascoste tra i giardini, spesso ignorate, spesso usate da spartitraffico, ma pur sempre uno sguardo sulla storia di questa complessa città.

Contributo di partecipazione soci 10 euro, non soci 12 euro. Durata della visita un’ora e mezza circa.

È necessaria la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: genovacultura@genovacultura.org o 0103014333- 3921152682.