Tornano i tour pomeridiani di Explora alla scoperta dei segreti di Genova

Con l’arrivo di settembre tornano i tour pomeridiani di Explora. Tutti i tour partiranno dallo spazio creativo Maddalive, in Vico della Chiesa della Maddalena 20 r. Ecco tutti gli appuntamenti di settembre.

Domenica 10 settembre alle ore 16 - Intrighi e complotti

Un tempo i viaggiatori temevano l’oscurità dei vicoli, dove era considerato un disonore portare spade o pugnali la cui lama non fosse malconcia a furia di combattimenti! Col passare dei secoli il centro storico divenne più “sicuro”, ma anche allora i caruggi furono teatro di veri e propri “gialli” che appassionarono la stampa dell’epoca. Spietati sicari, simpatici borsaioli, disavventure criminali inquietanti e appassionanti prenderanno vita in un’avventura avvincente alla scoperta di una Genova inedita, oscura e misteriosa!

Sabato 16 settembre alle ore 16 - Botteghe genovesi

Alla scoperta di antichi commerci, di profumi intensi e di sapori dimenticati nel tempo. Un’ avventura tra otto e novecento che catapulterà nella città dei palazzi liberty e delle botteghe tradizionali. Una farmacia dagli splendidi arredi, i banchi del Mercato Orientale dove si respira l’atmosfera delle cucine genovesi, antiche drogherie e sciamadde convivono nell’area che si estende tra la più importante arteria commerciale cittadina – Via XX settembre – e il quartiere barabiniano di Piazza Colombo.

Sabato 23 settembre alle ore 16 - Il giro del Mondo in 80 vicoli

Nel corso dei secoli i genovesi sono stati ovunque, dal Medio Oriente alle Americhe, e un riflesso di questo vagabondare lo si rintraccia nella forma e negli edifici. E come potremmo fare un tour intercontinentale alla ricerca di “pezzi” di Genova sparsi un po’ ovunque, così possiamo fare un giro del mondo senza allontanarci dalla città scoprendo minareti arabeggianti, mercerie di Broadway o memorie portoghesi: storie che, come tante tessere di un mosaico, compongono il racconto di una città unica. Se si aguzza la vista si noteranno influssi francesi, modi lombardi, echi della classicità romana e persino una piccola tessera di mosaico ricavata dai cocci di un vaso persiano. Perché i genovesi, oltre a girare il mondo, non buttano via niente.

Sabato 30 settembre alle ore 16 - Sui tetti di Genova

In un dedalo tortuoso di caruggi, crêuze, piazze e saliscendi Genova mostra tutta la sua bellezza. Un punto di vista diverso dal quale ammirare con un solo sguardo tutta la maestosità della Superba. Dalla distesa di tetti che dai monti arrivano al mare alla Lanterna che ha sempre vegliato e ancora veglia sui naviganti. L’antico acquedotto e la verticalità dei suoi Palazzi rivelano una città nascosta che si svela in tutto il suo fascino attraverso i luoghi che la contraddistinguono.

Prezzi: intero 15 euro; ridotto per Over65 e bambini 6-10 anni a 13,50 euro; gratuito bimbi fino ai 5 anni.