Tour fotografico "Dante e Genova"

Sabato 2 ottobre alle ore 10 parte il tour fotografico di Dante e Genova “Ahi Genovesi, uomini diversi”.

Dante venne probabilmente a Genova durante i suoi viaggi per l’Italia, ed ebbe un rapporto assai burrascoso coi genovesi, tanto da augurarsi che fossero “nel mondo spersi”.

Durante la passeggiata si ritroverà la città vista dal Sommo Poeta, si partirà dalla piazza di quel Branca Doria con cui ebbe lo scontro più violento, e si percorreranno quindi i vicoli che percorse probabilmente lui, da Porta Soprana a Sarzano e Campopisano.

Alcuni versi della Divina Commedia insegneranno il cammino e faranno riviere personaggi mai dimenticati: Ottobono e Alagia Fieschi, Ugolino della Gherardesca, Branca Doria.

Infine, si arriverà in piazza Dante: il nome di Dante è sinonimo di italianità e amor patrio, e anche a Genova la via e la piazza che portano il suo nome evocano con le loro architetture e i loro fregi un forte patriottismo.

Il percorso sarà scandito in tappe. A ogni tappa verrà raccontato cosa lega i luoghi visitati a Dante e all’amor patrio e verranno dati spunti per scattare foto, quindi verrà lasciato del tempo a disposizione per poter fotografare.

Il tour fotografico è legato al Concorso Fotografico "L'Amor patrio di Dante e Mazzini Immagini dei sec. XIII-XIV e del sec. XIX", promosso dall’Associazione "R. Aiolfi", no profit Savona, in collaborazione con il POLO della Fotografia di Genova.

Appuntamento in Piazza San Matteo ore 10. Costo 10 euro, 5 euro per bambini sotto i 10 anni, prenotazione obbligatoria chiamando Tiziana 349 60 44 703 – prenotazioni@discovergenoa-riviera.com.

