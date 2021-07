Tour fotografico a castello Mackenzie

Castello Mackenzie fu la prima importante realizzazione del geniale ed esuberante architetto Gino Coppedè, e proprio con questo castello da favola si concretizzerà lo stile inconfondibile di Coppedè e prenderà avvio la sua incredibile carriera.



Il tour fotografico di sabato 17 luglio racconterà l'origine, i retroscena e il significato delle eccentriche scelte stilistiche di questo geniale architetto.

Il tour è collegato al Concorso fotografico “Cercando Mackenzie" promosso dal Polo della Fotografia in collaborazione con la Casa d’Aste Cambi, e l’Associazione "R. Aiolfi", no profit Savona, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, e a partecipazione gratuita. Consegna on line entro le ore 12 del giovedì 27 luglio 2021 – richiedere il regolamento al Prof. Pinto - giancarlopinto51@gmail.com.

L’iscrizione è gratuita e prevede l’invio di max 5 foto solo in formato digitale, che dopo la selezione saranno stampate ed esposte in mostra.

Inoltre le tre foto considerate più meritevoli riceveranno un premio.

Appuntamento alle 16 davanti al castello in Mura di San Bartolomeo 16.

Costo 10 euro.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@discovergenoa-riviera.com. Comunicare: nome e cognome, indirizzo completo, codice fiscale, numero di cellulare ed e-mail, giornata desiderata e numero partecipanti.

