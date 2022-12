Il tour for 5G fa tappa a Genova

Tecnologia, ricerca e innovazione. Fa tappa a Genova, dopo Napoli, Roma e Firenze, Tourfor5G, mercoledì 21 dicembre alle 12, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi di Genova.

Al quarto appuntamento del Tourfor5G, dal titolo 'Genova: Innovazione e best practice', promossa da Fondazione Ottimisti & Razionali e Inwit, parteciperanno Matteo Campora, assessore Transizione Ecologica e Smart City del Comune di Genova; Oscar Cicchetti, presidente Inwit; Paola Girdinio, presidente Centro di Competenza Start 4.0; la senatrice Raffaella Paita e Andrea Razeto, presidente Comitato Piccola industria Confindustria Genova. Modererà la tavola rotonda Claudio Velardi, presidente Fondazione Ottimisti & Razionali.

L'obiettivo del tour è quello di porre l'accento sulla centralità e sull'importanza strategica dei singoli territori, per favorire la transizione digitale del Paese e diffondere la conoscenza di una tecnologia fondamentale per il suo sviluppo. Uno strumento anche per informare la più ampia fascia di popolazione possibile sullo sviluppo tecnologico e digitale della città di Genova.