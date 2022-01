Tour alla scoperta dei cuccioli, calendario dell'avvento: le iniziative dell'Epifania all'Acquario

L'Acquario di Genova termina i festeggiamenti natalizi con tante iniziative.

Fino al 6 gennaio le famiglie possono partecipare ai mini tour guidati NatalAcquario, dedicati ai tanti cuccioli nati nel tempo all’interno della struttura. La vita dell’acquario è caratterizzata da tante nascite: con la guida di un esperto, il pubblico può conoscere la storia del lamantino, degli squali zebra, delle foche, dei pinguini, dei delfini nati all’Acquario e ha l’occasione di approfondire la conoscenza delle specie.

I minitour, compresi nel biglietto d’ingresso, partono ogni giorno alle ore 15.30 – 16.30 – 17.30 per un massimo di 15 persone. La durata è di circa 40 minuti.

I più curiosi possono partecipare alle diverse esperienze arricchenti che l’Acquario di Genova propone come il tour "Dietro le quinte", disponibile tutti i giorni fino al 9 gennaio alle 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30 - per scoprire cosa si nasconde dietro le vasche dell’acquario e i progetti di conservazione e ricerca di alcune specie; "L’esperto con te", disponibile su prenotazione tutti i giorni, un percorso personalizzato per approfondire un tema marino di proprio interesse; "A tu per tu con i delfini o con i pinguini" per una full immersion nel mondo di questi animali, disponibili su prenotazione. Per maggiori informazioni www.acquariodigenova.it.

Sempre fino al 6 gennaio 2022 prosegue la speciale iniziativa online su www.acquariodigenova.it che coinvolge il pubblico sui passi del Calendario dell’Avvento. In palio 70 premi: dai biglietti d’ingresso per 2 persone all’abbonamento annuale AcquarioPass e agli ingressi per 4 persone con la partecipazione al tour “L’esperto con te”.

Nel corso delle festività, l’acquario è aperto da lunedì a venerdì con orario10 - 20.00 (ultimo ingresso 18.00); sabato, domenica e festivi 9.00 – 20.00 (ultimo ingresso 18.00). La Biosfera è aperta tutti i giorni con orario 10.00 – 17.00 (ultimo ingresso 16.30). L’ascensore panoramico Bigo, fino al 10 gennaio 2022, sarà aperto in orario 10.00 – 17.00.

Per accedere a tutte le strutture è necessario mostrare al personale di accoglienza il Green Pass “base”.

In assenza della documentazione prevista, l’ingresso non è consentito.

Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Resta confermato l’obbligo per il pubblico (dai 6 anni in su) di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale.