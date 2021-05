"Â Zena de Faber": passeggiata nei caruggi in lingua genovese ispirata a "Crêuza de mä"

Venerdì 7 maggio alle ore 16.30 si parte per per "Â Zena de Faber", un evento che saluta la ripartenza della stagione in viadecampo29rosso e riserva a tutti una gradita sorpresa, l’assoluta novità della passeggiata ispirata a "Crêuza de mä", un percorso interamente in genovese nei luoghi di alcune delle canzoni di Faber contenute nel suo straordinario album pubblicato nel 1984.

Una opportunità per i genovesi di passeggiare per i caruggi della città vecchia e sul frontemare conversando in dialetto (con traduzione in italiano per eventuali partecipanti provenienti da altre regioni) ascoltando i racconti sull’album, i luoghi e i protagonisti delle storie.

"Creuza de ma", un album e il suo autore. Una data, il 1984, quella dell'uscita di questo disco che ci proietta nelle atmosfere mediterranee di Genova e ci accompagna per terra senza mai perdere di vista il mare su cui la Superba si affaccia. Una passeggiata che è partita da viadelcampo29rosso e ci ha portati alla scoperta delle bellezze nascoste di questa città che De André definì "sua moglie" proprio per ribadire il suo legame indissolubile con le sue origini.

Evento solo su prenotazione al numero 320.8809621 o via mail info@viadelcampo29rosso.com, fino ad un massimo di 15 partecipanti, al costo di € 10.00 a persona. Appuntamento presso il Museo alle ore 16.30 con partenza alle ore 17.00. Tutto si svolgerà nel massimo rispetto delle attuali norme anti Covid 19.

Viadelcampo29rosso, lo spazio museo di Via del Campo di proprietà del Comune di Genova e gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro SCS Onlus, è dedicato a Fabrizio De Andrè e agli artisti della cosiddetta “scuola genovese” dei cantautori, di ieri e di oggi, un presidio della musica nel cuore della Città Vecchia. Per ora è aperto il Sabato e la Domenica dalle ore 10.00/13.00 e dalle 14.00/19.00 con ingressi contingentati come da nuove disposizione relative alle visite dei musei genovesi, una visita in sicurezza per tutti i ns. visitatori.

Per ulteriori richieste di informazioni: info@viadelcampo29rosso.com

