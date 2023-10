“Assaggi di Campo”: tour di Campo Ligure con vista al Museo della Filigrana e al Castello

Tornano gli appuntamenti d'autunno a Campo Ligure. Per i mesi di ottobre e novembre, lo staff di Cooperativa DAFNE organizzerà un tour mattutino per accompagnare grandi e piccini alla scoperta del Museo della Filigrana, fino a salire in cima alla torre del Castello. I visitatori potranno scoprire tra storia, miti e leggende le più curiose particolarità di Campo Ligure, uno dei borghi più belli d’Italia, recentemente classificatosi V al concorso di RAI 3 “Il borgo dei Borghi”.

“Assaggi di Campo” è un tour emozionante che racconta, proprio come un aperitivo, le pillole più curiose del Borgo della Filigrana. Il suggestivo foliage che caratterizza il Parco del Beigua, in cui Campo Ligure si inserisce, sarà la cornice che lascia estasiati quanti si affacciano alle vallate che la torre del castello domina dall’alto. L’arte orafa della filigrana che invece rappresenta la tradizione delle botteghe del centro, accuratamente raccontata dagli esperti filigranisti durante la visita in bottega, saprà affascinare grandi e piccini. L’antico Fortilizio e il Museo della Filigrana, grazie all’aiuto di accompagnatori d’eccezione, non avranno più segreti.

Appuntamento il sabato e la domenica alle ore 11:40 presso il Museo della Filigrana. Per informazioni, notizie e prenotazione al 351 9807931 - 010 2363848 o alla mail museodellafiligrana@gmail.com / info@dafnet.it o direttamente sul sito https://dafneviaggi.com/prodotti/tour-assaggi-di-campo/

Gli orari di apertura del Museo della Filigrana:

Martedì-mercoledì-giovedì

dalle 10:30 alle 12:30

Venerdì

dalle 10:30 alle 12 e dalle 16:30 alle 18

Sabato e domenica

dalle 10:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30