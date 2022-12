Feste di Natale, i tour in battello alla scoperta delle tradizioni cittadine

Tra le tante iniziative in programma per le festività natalizie 2022, grande successo stanno riscontrando i Tour in battello alla scoperta delle tradizioni delle festività natalizie. Già sold out l'evento di domenica 11 dicembre intitolato "Stella di Natale, Stella di Mare. Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori”: un pomeriggio tutto particolare a bordo del battello Neptunus.

Le prossime date in programma sono:

Domenica 18 dicembre

n. 5 Tour per Bambini ispirati al Natale con Tappe di Animazione

Venerdì 6 gennaio

n. 5 Tour per Bambini ispirati alla Befana con Tappe di Animazione

Un entusiasmante giro in battello alla scoperta delle tradizioni delle festività che precedono il Carnevale. Al termine sarà possibile fare, accompagnati dalle guide turistiche di Explora Genova, una passeggiata nel centro antico di Genova alla scoperta delle luminarie, delle botteghe e delle antiche tradizioni, che culminerà alle 18:30 presso il cortile di Palazzo Tursi con la coreografia realizzata dal Gruppo Folk Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso.

Sabato 7 gennaio dalle ore 16:30

Tour in battello alla scoperta delle festività che interessano il periodo che precede il Carnevale. Un suggestivo pomeriggio a bordo del battello Neptunus.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (n° 120), scrivendo all'indirizzo fondazioneamon@live.it