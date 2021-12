'Aspettando l'Epifania', tour nel centro storico

Si avvicina il 6 gennaio e partono i tour 'Aspettando l'Epifania', all'interno del centro storico. Dopo il successo del fine settimana pre natalizio, proseguono le iniziative dedicate a bambini e adulti alla scoperta delle storie, delle leggende, dei miti legati alla tradizione natalizia di Genova.

Il 2 gennaio appuntamento con 'Miti, tradizioni e leggende dell'Epifania nel genovesato': quattro tour guidati e animati nei luoghi dell'Epifania a Genova con particolare attenzione alle tradizioni anche gastronomiche della nostra città. Il 6 gennaio 'La Befana vien di notte kids': 4 tour per i più piccoli con tappe di animazione, legate alla Befana e ai re Magi.

In totale sono venti le visite guidate e animate che stanno accompagnando le festività genovesi fino 15 gennaio anche con tour dedicati ai bambini, tra i caruggi e fino a quartiere di San Vincenzo, dai percorsi sulle orme di Charles Dickens alle leggende legate all’Epifania e caccia al tesoro finale tra i caruggi.

L'iniziativa, in collaborazione con l'assessorato Grandi Eventi del Comune di Genova e Municipio I Centro Est, vede il coinvolgimento dei principali gruppi storici di figuranti genovesi e di diverse realtà culturali e associative attive in città, tra cui il Circolo culturale Fondazione Amon ed Explora Genova.

'Aspettando l'Epifania', il programma

Domenica 2 gennaio

Miti, tradizioni e leggende dell’Epifania del genovesato

Tour guidati e animati con tappe stanziali, fruibili anche da chi non partecipa alla visita, sui luoghi del Natale con particolare attenzione alle tradizioni culinarie e di costume. E nel contempo si potranno vedere da fuori, per non interferire con il lavoro, le botteghe storiche.

Tappe

partenze alle 15 da via Garibaldi: introduzione alla Pasquetta genovese con cornamusa Piazza di Pellicceria: San Giorgio e il Drago San Siro: San Siro e il basilisco San Luca: visita alla Chiesa con gruppo Ianua temporis e scene da presepio Via Orefici: bassorilievo Magi; piazza San Giovanni Il Vecchio passando da indoratori San Giovanni Battista Cattedrale San Lorenzo: San Nicola Palazzo Ducale e piazza De Ferrari: danza delle befane con gruppo danze Tribal Deligth

Giovedì 6 gennaio

La Befana vien di notte - Kids

Tour, con partenze alle 15, per bambini/e con tappe di animazione, fruibili anche da chi non partecipa alla visita con distribuzione di caramelle e dolcetti confezionati. Cinque tappe animate con befane, duelli e tanto altro.

Per prenotazioni e dettaglio orari: https://www.exploratour.it/christmas-carol-tours/. Per info: fondazioneamon@live.it. Tutti gli eventi sono condotti da guide turistiche autorizzate, seguendo il protocollo anti covid-19 con l'ausilio di radio trasmettitori. Necessaria la prenotazione sul portale di Explora Genova, per evitare overbooking con un ticket simbolico di 1 euro. Il ricavato sarà investito in materiale didattico e/o animazioni supplementari.