Tour tra le antiche botteghe del centro storico, tra profumi di spezie e tessuti d'oriente

Sabato 10 aprile alle ore 16 ExploraTour organizza un tour tre le antiche botteghe del centro storico di Genova.

Appuntamento alle ore 16 al MaddAlive di vico della Chiesa della Maddalena 20 r.

Profumi di spezie, tessuti d’oriente, cristalli preziosi… nei negozi del centro storico l’incanto di Genova è rimasto inalterato per la gioia dei sensi. Il tour “Antiche Botteghe” ripercorre le tradizioni della città attraverso le sensazioni, alla scoperta di quei locali che - quasi come uno scrigno – nascondono alcune tra le tessere più brillanti del mosaico che è lo spirito della città, che è fatto non solo di storie e monumenti, ma anche di vestiti, ricette e tradizioni.

Il prezzo della visita guidata è di 15 euro intero, 13,50 ridotto (over65 e bambini 6-10 anni), gratuito per i bimbi fino ai 5 anni

Per info 010 099 5560, whatsapp 347 607 34 28, mail: info@exploratour.it