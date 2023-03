“Capricciolò” e “La ballata dei tre porcellini” per La Tosse in Famiglia

Sabato 25 marzo alle ore 16, in un mondo fantastico di marionette, prenderà vita sul palco dei Teatri di S. Agostino un violino molto speciale Capricciolò, il violino di Niccolò Paganini. “Capricciolò - Il Violino di Niccolò” è uno spettacolo che racconta una storia speciale, in un gioco sorprendente di luci e scenografie, con pupazzi e marionette a vista guidate con maestria da Paola Ratto e Valentina Delli Ponti, ripercorrendo l’esistenza avventurosa di un personaggio mitico della storia della musica, che prende vita sulle sue stesse note suonate in scena dal violinista Marco Mascia, in particolare i 24 Capricci, capolavori di virtuosismo e maestria tecnica.

Vissuto fra le braccia e vicino al cuore di Paganini per tutta la vita, Capricciolò svelerà cosi il lato più intimo del grande compositore, svelandone la quotidianità fatta di studio e fatica ma anche i rapporti con il padre, il figlio e gli altri musicisti dell’epoca. Un ritratto inedito di un artista che tutti conoscono nei suoi lati più eccessivi, nelle intemperanze da “divo” ma che il mondo, suggestivo e diretto, del teatro di figura restituisce nella sua semplice umanità.

Alle ore 15 laboratorio gratuito RI-CREAZIONE a cura di Arianna Sortino. Si consiglia la prenotazione.

Chi fosse già in possesso del biglietto o della prenotazione per la replica programmata per domenica 19 marzo poi rimandata, può contattare la biglietteria del Teatro della Tosse al n. 010 2470793 dalle 15 alle 19.

Domenica 26 marzo alle 16, sempre alla Sala Trionfo, va in scena “La ballata dei tre porcellini”. Tratto dal celebre ed intramontabile racconto, lo spettacolo segue rispettoso la fiaba tradizionale che torna a rivivere nelle parole e nei gesti di due eccentrici contastorie, musicisti, illusionisti e trasformisti, sviluppandosi in un gioco di matrioske al contrario, in un susseguirsi di risate e paura, suspense e colpi di scena. Una storia di crescita e di pericoli narrata e cantata in un gioco frenetico che coinvolge attori, pupazzi e lo stesso pubblico, che si troverà catapultato dentro la casa mentre fuori il lupo ulula inferocito scuotendo la porta.

Alle ore 15 laboratorio gratuito RI-CREAZIONE a cura di Arianna Sortino. Si consiglia la prenotazione.

Info e biglietteria

ADULTI: euro 8

BAMBINI FINO A 12 ANNI: euro 6

CARNET “LA TOSSE IN FAMIGLIA”: euro 60

10 ingressi validi per gli spettacoli pomeridiani de La Tosse in famiglia.

Il carnet non è nominale, può essere utilizzato da più persone contemporaneamente anche per uno stesso spettacolo. I possessori di carnet devono comunque prenotare e possono ritirare il biglietto fino all’inizio dello spettacolo. L’eventuale disdetta dei posti deve essere effettuata entro le ore 15 del giorno prima. In caso contrario il tagliando verrà considerato utilizzato.

COME PRENOTARE:

LA TOSSE IN FAMIGLIA: potete prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010 2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Oppure online sul sito www.teatrodellatosse.it

ORARIO BIGLIETTERIE

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.

BIGLIETTERIA TEATRO DEL PONENTE - PIAZZA ODICINI 9

La biglietteria sarà aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti per gli spettacoli in programma al teatro del Ponente sono prenotabili e acquistabili alla biglietteria del teatro della Tosse negli orari di apertura

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it