Tosca chiude il “Chiavari in Jazz” portando sul palco l'acclamato live “Morabeza d'Estate”

L'edizione 2022 di “Chiavari in Jazz”, che celebra 10 anni di puro jazz e musica di qualità a Chiavari, si conclude venerdì 26 agosto alle ore 21 sul palcoscenico di Piazza Nostra Signora dell'Orto: sarà protagonista assoluta Tosca che presenterà il suo spettacolo dal titolo “Morabeza D'Estate”. Tosca è artista unanimemente considerata da pubblico e critica una delle più grandi cantanti italiane. Reduce dallo straordinario successo del suo tour internazionale che l'ha vista esibirsi nei più importanti teatri d'Europa, da Strasburgo a Parigi, da Barcellona a Lisbona, arrivando a toccare Dubai, Abu Dhabi, Algeri, Orano, Tosca propone a “Chiavari in Jazz” il live dell'omonimo e fortunato disco per cui l'artista nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco.

La nuova tournée ancora una volta mostrerà la voglia di sperimentare di Tosca e quel suo eclettismo da attenta ricercatrice musicale che le permette di spaziare tra molteplici autori e repertori. Tosca conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano. Attraverso un dialogo continuo con i musicisti, interpreta dal vivo i brani dell’album, e non solo, spingendosi anche oltre i confini della sua ricerca musicale. Se infatti Morabeza è già una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove, in particolare francese, brasiliana, portoghese e tunisina, sul palco Tosca allarga ancora di più le zone della sua esplorazione fino ad abbracciare nuovi mondi sonori di un’ancor più vasta zona del nord dell’Africa e facendo visita al repertorio recente e meno recente di quell’area musicale latina compresa tra il Centro e il Sud dell’America.

Sul palco con lei ci sarà la sua consolidata band formata da Giovanna Famulari al violoncello, al pianoforte e alla voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e alla voce, Luca Scorziello alla batteria e alle percussioni e Fabia Salvucci alle percussioni e alla voce. Un concerto che confermerà la città di Chiavari fra le più accoglienti anche per quanto riguarda la musica e la cultura. Come per i precedenti concerti della rassegna l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

La rassegna “Chiavari in Jazz”, organizzata dal Comune di Chiavari con la direzione artistica di Rosario Moreno e la produzione esecutiva del Jazz Club Chiavari, quest'anno ha visto anche la realizzazione della mostra fotografica dal titolo “4 Quarti in Jazz” ad opera del fotografo Roberto Cifarelli, fra i maggiori protagonisti della storia della fotografia dedicata alla musica afro-americana che racchiude il meglio di quattro fra i numerosi allestimenti realizzati dall'artista: “The Black Square”, “The Street of Jazz”, “High Key on Jazz” e “Doble”. L'esposizione è visitabile nel foyer dell'Auditorium San Francesco fino al 28 agosto (esclusi i lunedì e martedì) con orario 17:30 - 20:30. L'ingresso è gratuito. L'autore sarà presente nei giorni: 26, 27 e 28 agosto.