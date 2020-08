Lavagna, tornano la Torta dei Fieschi e l'Addio do Fantin (in versione ridotta)

Lavagna non rinuncia alle sue tradizioni, con la Torta dei Fieschi in forma ridotta, venerdì 14 agosto in piazza Marconi, preceduta dall'Addio do Fantin il 13.

Si inizia il 13 dalle 17 alle 19,30 nel borgo di San Salvatore dei Fieschi. All'ombra del palazzo e della basilica dei Fieschi il borgo si anima con antichi mestieri, botteghe e spettacoli del '200. Ci saranno armi antiche, danze, tiro con l'arco, giochi di bandiera, laboratori di falconeria per bambini. E poi gli immancabili volo del falco, arrivo del Conte e proclama delle nozze, giochi di magia e di abilità con i giullari.

E poi l'appuntamento con la cerimonia della Torta dei Fieschi il 14 nel tardo pomeriggio in piazza Marconi, proprio sotto la basilica di Santo Stefano.

Quest'anno c'è anche il contest "Torta dei Fieschi" organizzato dall'Accademia del Turismo in collaborazione con i Sestieri di Lavagna e il Comune di Lavagna, e rivolto agli amanti della pasticceria non professionisti, per stimolare la fantasia inventando le rivisitazioni più originali del classico dolce.