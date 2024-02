A San Valentino “Torriglia in Love” con fotografie romantiche e Fiera del Benessere

Prezzo non disponibile

In occasione della settimana di San Valentino, Torriglia si prepara a offrire ai propri cittadini e turisti due occasioni per festeggiare l'Amore, nel senso piu ampio: l'amore tra coppie, tra le persone e l'amore per nostri animali.

Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio ecco “Torriglia in Love”: gli innamorati avranno la possibilità di fotografarsi dentro a tre cuori dislocati nel centro del paese nei punti piu significativi e presso il Castello. Le fotografie dovranno essere condivise sul gruppo Facebook “Torriglia” e saranno premiate

tramite la quantita di like con cesto donato dai commercianti.

Sabato 17 e domenica 18 febbraio arriva invece la1° Fiera del Benessere in Love, al coperto nei locali della Torriglietta dalle ore 10 alle 18. Saranno presenti stand per i massaggi, yoga, aromaterapia, prodotti naturali per il corpo e la salute e tanto altro.