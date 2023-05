Torneo Regionale di calcio riservato alle Pubbliche Assistenze

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il giorno domenica 7 maggio dalle ore 9:30 e per l’intera giornata si terrà l’edizione 2023 del Torneo Regionale di calcio aperto ai militi, simpatizzanti e amici facenti realmente parte delle Pubbliche Assistenze della Regione Liguria. Un momento di aggregazione, divertimento e riconoscenza per tutti coloro che ogni giorno si adoperano per salvaguardare la salute altrui. Le P.A. infatti rivestono un ruolo assai importante nella nostra vita di tutti i giorni assicurando un servizio indispensabile.

Tutte le partite verranno disputate (come nelle precedenti edizioni) presso i tre campi del Centro Sportivo S. Biagio in zona Ipercoop uscita autostrada Genova Bolzaneto (digitare centro sportivo San Biagio su Maps). All’evento è invitata la cittadinanza e tutti coloro che vorranno farne parte. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova e sono attesi per le premiazioni rappresentanti delle istituzioni. Premiazioni previste attorno alle ore 19.

In presenza di almeno 4 richieste è previsto anche mini/torneo femminile.

L’adesione è totalmente gratuita per le Pubbliche Assistenze